Tutto quello che sappiamo finora!

Stagione 4 di Non ho mai avuto si avvicina alla conclusione. Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) sarà all’ultimo anno quando la commedia per adolescenti di successo di Netflix tornerà per l’ultima stagione. Chissà in che tipo di triangoli amorosi, quadrati o esagoni si ritroverà la prossima volta?

Never Have I Ever, uno dei migliori programmi Netflix, segue Devi attraverso la sua vita dopo la morte di suo padre. Ha una relazione tesa con sua madre, Nalini, ed è considerata un fallimento a scuola. Per affrontare quest’ultimo, persegue la sua cotta, il bello e popolare Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet). Le cose si complicano quando viene coinvolta con il suo rivale accademico Ben Gross (Jaren Lewison).

Devi e Paxton diventano ufficialmente fidanzato-fidanzata nella terza stagione, ma la mancanza di fiducia di Devi segna presto il destino della coppia. Des (Anirudh Pisharody), una bomba indiana, finisce per uscire con lei, ma anche la loro relazione fallisce. Devi prende una decisione significativa sul suo ultimo anno entro la fine.

La stagione 4 di Never Have I Ever deve ancora essere annunciata da Netflix. Lo streamer ha rinnovato la serie per una quarta e ultima stagione a marzo 2022. “Non vediamo l’ora di rivelare tutta la storia d’amore bollente e le avventure esilaranti che abbiamo in serbo per te ”, hanno detto all’epoca i co-creatori Mindy Kaling e Lang Fisher. “Apprezziamo il supporto di tutti i nostri fan”.

“Quattro stagioni per uno spettacolo al liceo sembravano sensate”, ha detto Kaling a Entertainment Tonight. Non possono stare al liceo a tempo indeterminato. Abbiamo già visto quegli spettacoli. Ad esempio, sei al liceo da 12 anni. Cosa sta succedendo esattamente qui? Inoltre, poiché gli attori invecchiano, sembra assurdo che un 34enne interpreti un 15enne”.

La stagione 4 ha già terminato le riprese, quindi teoricamente potrebbe andare presto in onda. Le stagioni dello spettacolo sono state in genere pubblicate a poco più di un anno di distanza. La quarta stagione di Never Have I Ever dovrebbe debuttare nell’autunno del 2023.

Never Have I Ever stagione 4 cast-

Maitreyi Ramakrishnan interpreta Devi Vishwakumar in Never Have I Ever. Devi sarà al liceo nella stagione 4. Poorna Jagannathan interpreterà la dottoressa Nalini Vishwakumar, sua madre e un dermatologo, Richa Moorjani interpreterà Kamala Nandiwadal, sua cugina e una studentessa laureata; e Ranjita Chakravarty interpreterà Nirmala Vishwakumar, sua nonna paterna, Sendhil Ramamurthy apparirà quasi sicuramente nei flashback come il padre di Devi, Mohan Vishwakumar.

Dovremmo anche vedere gli interessi amorosi di Devi, a cominciare Darren Barnet nei panni dell’ex fidanzato di Devi, Paxton Hall-Yoshida. Nonostante Paxton si sia laureato e ora stia frequentando Università statale dell’Arizona, i produttori dello spettacolo hanno dichiarato che apparirà nella stagione 4. Jaren Lewison tornerà anche nei panni di Ben Gross, l’ex interesse romantico di Devi e il principale rivale accademico.

Jaren Lewison tornerà anche nei panni di Ben Gross, l’ex interesse romantico di Devi e principale rivale accademico. Ramona Young nei panni di Eleanor Wong, Lee Rodriguez nei panni di Fabiola Torres e Megan Suri nei panni di Aneesa Qureshi interpreteranno gli amici di Devi. Altri membri del cast che potrebbero tornare sono:

Il dottor Jamie Ryan, interpretato da Niecy Nash, è il terapeuta di Devi.

Trent Harrison, il fidanzato di Eleanor e il migliore amico di Paxton, è interpretato da Benjamin Norris.

Rebecca Hall-Yoshida, la sorella di Paxton, è interpretata da Lily D. Moore.

Il signor Manish Kulkarni, insegnante di inglese di Devi e fidanzato di Kamala, è interpretato da Utkarsh Ambudkar.

Eric Perkins, interpretato da Jack Seavor McDonald, è uno studente.

Il preside Grubbs è interpretato da Cocoa Brown.

Il signor Lyle Shapiro, interpretato da Adam Shapiro, è un insegnante di storia.

Il narratore dei pensieri di Devi è John McEnroe nei panni di se stesso.

Anirudh Pisharody, che interpreta Des, è un interesse amoroso che non tornerà. Ha confermato a People che non tornerà per l’ultima stagione.

Sherman Oaks High, invece, avrà una nuova faccia. Michael Cimino, che ha recitato in Love, Victory, è stato scelto per il ruolo di Ethan, descritto come “uno skater e un nuovo rubacuori”. La prossima stagione, Nalini potrebbe innamorarsi di un personaggio di nome Andres, interpretato da Ivan Hernandez.

La trama di Never Have I Ever della stagione 4 e la fine della stagione 3, spiegate-

La stagione 4 di Never Have I Ever molto probabilmente inizierà all’inizio dell’ultimo anno di Devi. Frequenta il diploma della classe davanti a lei nel finale della terza stagione, che include Paxton ma avrebbe dovuto includere Trent. Trent, d’altra parte, ammette a Eleanor di aver fallito le sue lezioni e di essere trattenuto. È felicissima di avere un altro anno scolastico con lui.

Durante la cerimonia, Paxton pronuncia un discorso emozionante in cui esprime gratitudine per il tutoraggio e il supporto di Devi. Più tardi, gli esprime gratitudine per averla aiutata a far fronte alla morte di suo padre. Si separano in buoni rapporti.

Nel frattempo, Devi è stata accettata nel prestigioso collegio Shrubland del Colorado. Devi si sente a suo agio ed emozionata quando lei e Nalini visitano il campus. Decide di andare, ma poi cambia idea. Desidera trascorrere del tempo con sua madre.

Devi sorprende Ben a casa con una nuova prospettiva sulla sua vita. Gli consegna la carta “One Free Boink” che le ha dato scherzosamente. Quando la porta si chiude, si baciano. La stagione 4 esaminerà cosa accadrà dopo. Devi e Ben hanno rapporti sessuali? Inizieranno una relazione? Paxton, e lui?

Fisher ha detto a The Hollywood Reporter di Devi e Ben: “Qualunque cosa accada dopo che si è presentata lì introdurrà complicazioni anche nella stagione 4”.

Mentre lo spettacolo si avvicina alla conclusione, il triangolo amoroso non sarà l’unico obiettivo. “Penso che la quarta stagione riguardi la maturazione e il progresso”, ha scherzato Fisher. “È l’ultimo anno per questi personaggi. Che tipo di persona vogliono essere nel mondo? E li immagino come versioni leggermente più mature di se stessi, con questo tipo di grande, epico ultimo anno. Speriamo di mandare le persone nelle loro vite future in un modo che i nostri fan trovino appaganti”.

Naturalmente, ci sono anche questioni in sospeso da aggrovigliare. Con l’introduzione di un nuovo personaggio, Andres, la vita romantica di Nalini si scalda ancora una volta. E Kamala e Manish potrebbero diventare più seri, con un fidanzamento all’orizzonte.