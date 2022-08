Tutto annunciato durante il livestream di Genshin Impact 3.0

HoYoverse ha ospitato un live streaming di quasi un’ora che mostra tonnellate di dettagli che i giocatori aspettano con impazienza il 24 agosto, quando la versione 3.0 uscirà.

Oltre a tre nuovi codici di riscatto per i giocatori per richiedere Primogem gratuiti, il livestream era ricco di informazioni sulla nuova regione di Sumeru e sui suoi personaggi. La storia principale di questa regione sarà divisa in due atti chiamati Through Mists of Smoke e Forests Dark e The Morn A Thousand Roses Brings.

Oltre ai nuovi ambienti, sono stati rivelati molti nuovi mostri. I più notevoli sono i nuovissimi boss chiamati Jadeploom Terrorshroom ed Electro Regisvine.

Per aiutare a combattere queste nuove minacce, abbiamo anche visto in azione il nuovo elemento Dendro. Hanno mostrato le principali reazioni che questo elemento può creare, incluso Burning se abbinato a Pyro, Bloom se combinato con Hydro e Catalyze se combinato con Electro. Due nuove reazioni mostrate sono state Quicken e Burgeon.

Abbiamo dato un’occhiata migliore a tutti i nuovi personaggi in arrivo nella 3.0, anche se erano già trapelati e sono ben noti a questo punto. Tuttavia, abbiamo visto tutti i dettagli sui primi due banner da cui potremo estrarre.

Sono stati anche annunciati alcuni nuovi eventi, come l’evento Graven Innocence in cui i giocatori dovranno scattare foto di flora e fauna diverse come ispirazione per Collei per creare nuovi giocattoli. Altri dettagli sono stati anche dettagliati, incluso il ritorno di Lost Riches e Leyline Overflow.

L’ultima cosa degna di nota è stata il programma di rilascio ridotto tra le versioni. Invece di passare sei settimane tra gli aggiornamenti delle versioni, dalla 3.0 alla 3.3 dureranno solo circa un mese circa. Per compensare, gli importi di XP richiesti per salire di livello in ogni versione saranno ridotti da 1.000 a 900.