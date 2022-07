Tutto annunciato alla vetrina del 2022 dell’editore Stray Annapurna Interactive

L’anno passato è stato positivo per l’editore Annapurna Interactive: ha avuto successo con lo sviluppatore Ben Esposito Bianco neonseguito dal gioco del gatto che scoppia in BlueTwelve Randagio. L’Annapurna ora non vede l’ora di sapere cosa accadrà dopo, concentrandosi sulla sua lista di giochi in arrivo durante l’annuale Annapurna Interactive Showcase giovedì.

Nel corso di mezz’ora, Annapurna Interactive ha dettagliato alcuni dei suoi giochi già annunciati, come Senno di poi e corteggiatori assetatiinsieme agli annunci di nuovi giochi di artisti del calibro di Keita Takahashi e Kentucky Route Zero sviluppatore Cardboard Computer.

Ti sei perso la vetrina? Ecco cosa è stato annunciato.

corteggiatori assetati

corteggiatori assetati lo sviluppatore Outerloop Games ha dato il via all’Annapurna Interactive Showcase dimostrando come il combattimento e la narrativa del gioco lavorano insieme attraverso una scena di combattimento innovativa. corteggiatori assetati arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Una demo è ora disponibile su Steam. Sarà su Game Pass al lancio.

Senno di poi

Senno di poida Fesso lo sviluppatore Joel McDonald, arriverà su Apple iOS, Nintendo Switch e PC Windows tramite Steam il 4 agosto.

Nuovo gioco per computer Cardboard

Kentucky Route Zero lo sviluppatore Cardboard Computer sta lavorando con Annapurna Interactive su un nuovo gioco. Non sono stati annunciati dettagli importanti, solo che sta accadendo e sarà più animato.

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem

Lo sviluppatore Dinogod ha annunciato Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem. È un combattente mech con agricoltura e costruzione di basi, e arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows tramite Steam, Xbox One e Xbox Series X. L’uscita è prevista per il 2023.

Nuovo gioco da Yarn Owl

Annapurna Interactive ha annunciato una nuova partnership con Yarn Owl, un nuovo studio del Texas e della Georgia. I due sviluppatori si sono incontrati su Twitch e ora stanno lavorando al loro gioco di debutto.

Terre Selvagge Esterne aggiornare



Terre Selvagge Esterne sta ancora arrivando su Nintendo Switch, ma ci vuole più tempo del previsto. Tuttavia, il gioco arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X il 15 settembre. È gratuito per i giocatori che già possiedono il gioco su PlayStation 4 e Xbox One.

Per sempre fa

Lo studio tedesco Third Shift sta lavorando a un gioco di viaggio su strada con protagonista un uomo anziano. È chiamato Per sempre fa, e sembra delizioso.

Gregge

Da Hollow Ponds e Richard Hogg, che ha lavorato di recente Hohokum e Io sono morto, Gregge è un gioco in cui voli e colleziona amici. Arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows tramite Steam, Xbox One e Xbox Series X.

Nuovo gioco di Keita Takahashi

Keita Takahashi e il suo studio Uvula stanno lavorando a un nuovo misterioso gioco con Annapurna Interactive.

Nuovo gioco Dreamfeel

Annapurna Interactive ha evidenziato il lavoro di Se trovato… lo sviluppatore Dreamfeel, che sta lavorando a un nuovo gioco in cui tutti i personaggi sono gatti.

Il selvaggio perduto

Annapurna Interactive pubblicherà il gioco di sopravvivenza dei dinosauri di Great Ape Games Il selvaggio perduto. Arriverà sicuramente su PC Windows tramite Steam, ma gli annunci della console arriveranno più tardi.

Hohokum

Hohokumdello sviluppatore Honeyslug, è ora disponibile su PC Windows tramite Steam.

Ciò che resta di Edith Finch

Acclamato gioco indipendente Ciò che resta di Edith Finch è disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X in 4K e ora funziona a 60 frame al secondo. È gratuito per le persone che possiedono le versioni PlayStation 4 e Xbox One.