Tutti i prezzi, i premi e le modalità di acquisto di MultiVersus Founders Pack

Il Multicontro Le ricompense del Founders Pack sono state rivelate insieme a tutti i prezzi poiché ora puoi acquistare i bundle Standard, Deluxe e Premium.

L’ambizioso crossover di giochi di combattimento esce in formato open beta ad accesso anticipato. Ha un vasto elenco di personaggi giocabili tra cui i supereroi della DC Comics Batman, Superman e Wonder Woman, le amate icone dei cartoni animati Bugs Bunny, Tom e Jerry e Shaggy Rogers.

È un bizzarro miscuglio di proprietà amate e viene lanciato oggi.

Ricompense del Pacchetto Fondatori Multicontro

Di seguito sono riportati tutti i Multicontro Ricompense Founders Pack per Standard, Deluxe e Premium:

Standard:

Accesso anticipato alla beta aperta

15 gettoni personaggio

1 stendardo esclusivo (raro)

300 Gleamio

Deluxe:

Accesso anticipato alla beta aperta

20 gettoni personaggio

1 stendardo esclusivo (raro)

1 Pass battaglia premium

1 stendardo (epico)

1 effetto Ring Out (epico)

1.000 gleamio

Premio:

Accesso anticipato alla beta aperta

30 gettoni personaggio

1 stendardo esclusivo (raro)

3 Pass battaglia premium

2 stendardi (epico e leggendario)

2 effetti Ring Out (epico e leggendario)

1 targa univoca

2.500 gleamio

Tutti i premi e i prezzi di cui sopra sono forniti dal negozio PSN. Gli articoli Premium sono stati precedentemente trapelati da MvsLeaks su Twitter.

Quanto costa?

Il Multicontro Il pacchetto Standard Founders costa £ 32,99, il prezzo Deluxe è £ 49,99 e il Premium è un enorme £ 79,99.

Oltre al negozio PSN per PlayStation, puoi acquistare i bundle da Steam per PC e dal negozio Microsoft per Xbox. La beta è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Series X/S e PC tramite Steam.

Se preferisci non acquistare nessun Founders Pack, puoi ricevere un invito gratuito all’open beta ad accesso anticipato tramite Twitch Drops. O quello o puoi aspettare che la beta aperta diventi gratuita per tutti il ​​26 luglio.

Consulta le FAQ ufficiali del gioco per ulteriori informazioni.

