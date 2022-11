Tutti i nomi dei Pokémon Paradox e i loro tipi unici sono trapelati per Pokémon Scarlet e Violet

Continuiamo a ricevere e saperne di più sulle fughe di notizie relative a Pokémon Scarlet e Violet, una settimana solida ben prima dell’uscita ufficiale del gioco. Le fughe di notizie hanno riguardato principalmente i Pokémon in arrivo e le evoluzioni dei Pokémon iniziali. L’ultima fuga di notizie è incentrata sul prossimo Pokémon Paradosso, che conferisce a questi Pokémon forme del passato o del futuro, cambiandone l’aspetto e la digitazione. Abbiamo visto la Pokémon Company annunciarlo ufficialmente nel trailer di oggi, confermando Great Tusk e Iron Treads, la forma di Donphan.

L’elenco presumibilmente scompone tutti i Pokémon Paradosso. Ci saranno 14 Pokémon, con Donphan e Volcarona gli unici due con una forma futura e passata, e gli altri avranno una forma futura o passata, a seconda del gioco in cui fanno la loro apparizione.

TUTTI I TIPI DI POKÉMON PARADOSSO – Grande Zanna: Terra/Lotta– Pedate di Ferro: Terra/Acciaio– Cappello Bruto: Erba/Scuro– Mani di Ferro: Combattimento/Elettrico– Shock Sabbiosi: Elettrico/Terra– Spine di Ferro: Roccia/Elettrico– Coda Urla: Fata/Psichico– Iron Jugulis: Scuro/Volante — Centro LEAKS (@CentroLeaks) 9 novembre 2022

I nomi ufficiali di questi Pokémon non sono stati condivisi o accennati. Ognuno di loro ha nomi in codice e la community ha probabilmente fatto trapelare la loro digitazione, ma questi non sono stati confermati e non possiamo confermare queste informazioni.

Presumibilmente, Great Tusk sarà un’evoluzione Donphan, un tipo Terra e Combattimento. Iron Treads sarà un’evoluzione Donphan, di tipo Terra e Acciaio. Brute Bonnet sarà di tipo Erba e Buio. Iron Hands sarà un’evoluzione di Hariyama, di tipo Fighting ed Electric. Sandy Shocks sarà elettrico e di tipo terrestre. Iron Thorns sarà un tipo Rock ed Electric, l’evoluzione di Tyranitar. Scream Tail sarà un’evoluzione di Jigglypuff, di tipo Fata e Psichico. Iron Jugulis sarà di tipo Oscuro e Volante, un’evoluzione di Hydreigon.

Flutter Mane sarà un’evoluzione di Misdreavus, di tipo Fantasma e Fata. Iron Bundle sarà un tipo Ice and Water, un’evoluzione di Delibird. Slither Wing sarà un tipo Bug e Fighting, l’evoluzione di Scarlet Volcarona. Iron Moth sarà un tipo Fuoco e Veleno, l’evoluzione di Violet Volcarona. Roaring Moon sarà un tipo Drago e Buio, l’evoluzione di Salamence. Infine, Iron Valiant sarà un’evoluzione di tipo Fata e Combattimento, un’evoluzione Gallade e Gardevoir.

Questi stanno cambiando un po’ la formula dei Pokémon. Tuttavia, non sappiamo come funzioneranno questi Pokémon Paradosso. C’era una perdita in precedenza che mostrava la versione futura di Tyranitar e sembra che potrebbe avere a che fare con il centro della mappa, che è rimasto nuvoloso.

Riceveremo una conferma ufficiale quando Pokémon Scarlet e Violet usciranno il 18 novembre su Nintendo Switch.