Tutti i codici promozionali live streaming di Genshin Impact 3.3 e come riscattare rapidamente

Il Genshin Impact il live streaming dell’aggiornamento 3.3 è terminato e ha fornito ai viaggiatori tre nuovi codici promozionali da riscattare nel mese di novembre 2022 per primogem gratuiti.

La versione 3.2 è stata fantastica per i fan dell’epopea free-to-play di miHoYo. Tuttavia, il prossimo capitolo promette di essere altrettanto buono in quanto introdurrà due nuovi personaggi giocabili in Scaramouche e Faruzan.

Non vediamo l’ora di giocare nei panni di altri nuovi eroi, ma, prima di allora, puoi riscattare alcune chiavi oggi stesso per ottenere bei premi.

Tutti gli attivi Genshin Impact i codici promozionali e i premi dell’aggiornamento 3.3 livestream sono i seguenti:

8ARAU6FNBNPV 100 Primogem, 10 Minerali di potenziamento mistico

NS8BD6EPS77Z 100 Primogem, 5 Arguzia dell’Eroe

ET9SUPENB765 100 Primogem, 50.000 Mora



Come riscattare

I viaggiatori possono visitare il sito Web di riscatto di miHoYo per riscattare il Genshin Impact aggiornamento 3.3 codici promozionali live streaming per novembre 2022 su PC e dispositivi mobili.

Un account miHoYo è obbligatorio e il modulo ti chiede di selezionare il tuo server e il nickname del personaggio. Solo allora puoi inserire la tua chiave promozionale per ricevere i premi.

Per coloro che giocano su PlayStation, devi semplicemente aprire Impostazioni nel gioco, andare alla scheda Account e selezionare l’opzione Riscatta codici. Assicurati di utilizzare rapidamente tutte le promozioni elencate in modo da ottenere i premi prima che scadano rapidamente.

