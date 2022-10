Tutti gli occhi sono puntati su Lucien nel prossimo romanzo di Critical Role

Per il ruolo critico, il 2022 è stato quello di rompere la linea temporale. Exandria, l’ambientazione della campagna di Matthew Mercer, ha guadagnato nuova vita quest’anno. Exandria Unlimited: Calamità, che ha avuto inizio a maggio, racconta una storia sulla fine di quel mondo, migliaia di anni prima che Vox Machina vagasse per Tal’Dorei. La campagna 3, d’altra parte, è il punto in cui i personaggi del passato e del presente hanno iniziato a scontrarsi. Ora il passato ha ancora più spazio per respirare grazie a un romanzo inedito su un personaggio piuttosto sorprendente. Ruolo critico: The Mighty Nein – I nove occhi di Lucien esplora la vita di Lucien, uno degli antagonisti più memorabili di Critical Role.

[Ed note: This article spoils key elements of Critical Role’s second campaign, which concluded in June 2021.]

A differenza del cattivo in qualche modo tagliato e asciutto dei precedenti cattivi di ruolo critico come Vecna, Lucien ha posto un problema particolare per la festa durante il suo mandato, che è iniziato ufficialmente nell’episodio 111, “Nuove case e vecchi amici”. Il suo corpo aveva precedentemente ospitato un personaggio del giocatore, Mollymauk Tealeaf, interpretato da Taliesin Jaffe. Anche prima della morte di Mollymauk all’inizio della campagna, diversi personaggi non giocanti nel mondo di gioco hanno scambiato il personaggio di Jaffe per Lucien. Dopo che il Mighty Nein ha seppellito Mollymauk, sono tornati nella sua tomba solo per trovare Lucien in residenza all’interno del corpo appena risorto, ora interpretato da Matthew Mercer come NPC.

Inizialmente Lucien condivideva elementi della personalità di Mollymauk, ma divenne subito evidente che era una persona completamente diversa. Era spietato, crudele e arrogante. Le interazioni dei personaggi giocanti con lui sono state di conseguenza tese, poiché sono stati costretti a soppesare l’atrocità delle azioni di Lucien contro la preziosità del suo corpo.

L’autrice del nuovo romanzo, Madeleine Roux, non è estranea ad adattare le storie di Dungeons & Dragons, avendo scritto i romanzi della Dungeon Academy. Ma quando ho parlato con Roux del progetto, è rimasta entusiasta della volontà di Matthew Mercer, Taliesin Jaffe e del team di Critical Role di sperimentare.

“Quelle non sono il tipo di parole che vengono lanciate in questi incontri, mai”, ha detto Roux in una recente intervista con Polygon. “Sei incoraggiato a essere come, Ecco il marchio, siamo al sicuro: teniamolo come tutto ciò di cui i fan hanno bisogno per sentirsi al caldo e sfocati! Mentre questo incontro è stato come: OK, come possiamo renderlo una patch da incubo completamente fuori di testa?“

Nel portare in vita la storia di Lucien, Roux ha avuto una serie unica di sfide con cui lavorare, ben oltre le sfide inerenti all’adattamento del mondo tentacolare e dei personaggi di Mercer. In particolare, ha dovuto bilanciare gli elementi divertenti del personaggio di Lucien con il suo ruolo di cattivo.

“Non è un bravo ragazzo”, ha detto Roux. “Quella è stata in realtà una delle migliori sfide del libro. Come dai corpo a questa persona e come spieghi la sua vita senza scusare il suo comportamento? Come si costruisce in questi passaggi in cui ha tutte queste opportunità per fare la cosa giusta, cambiare in meglio, riflettere su se stessi in un modo che potrebbe portarlo su un percorso migliore?

“Mostrando che c’erano vie d’uscita e dimostrando che non era solo una conclusione scontata sul fatto che sarebbe diventato un cattivo, ma rendendo sempre una scelta che sta facendo, fare la cosa egoistica o fare la cosa più facile”, Roux ha continuato. “Era una specie del mio approccio: dobbiamo mantenere il suo senso dell’umorismo. Dobbiamo mantenere il suo tipo di compiacimento. Dobbiamo mantenere queste cose indelebili che lo rendono un cattivo divertente. Sai, il monologo e il tipo di malvagità che ha. Quelle cose devono rimanere. Ma tieni sempre a mente, alla fine della giornata: non voglio che queste siano delle scuse”.

Il cacciatore di sangue tiefling di Jaffe, Mollymauk Tealeaf, è emerso come uno dei preferiti dai fan nei primi episodi della Campagna 2, grazie alla sua irriverenza e al suo fascino, elementi che sono stati ripresi in Lucien la prima volta che è apparso durante un live streaming, interpretato da Mercer. Secondo Roux, l’intreccio di Lucien e Mollymauk nel romanzo era un’inevitabile.

“Non penso che tu possa farlo correttamente se non prendi in considerazione che questa persona è una fusione di queste diverse anime che finiscono per abitare questo corpo unico”, ha detto Roux. “E cosa ti farebbe questo, e questo significa che c’è un crossover? Provi a infilare piccoli accenni succosi qua e là. Forse sono tutti intrecciati in un certo senso, o forse quando l’incantesimo è stato lanciato si sono rotti”. Ha fatto affidamento sulla performance di Jaffe e sull’improvvisazione e sui dialoghi di Mercer per inchiodare il personaggio di Lucien. Una delle più grandi linee passanti che ha identificato è stata la dipendenza di Lucien dalla teatralità.

“È solo una performance tutto il tempo”, ha detto, “e quanto sia estenuante e quanto sia estenuante, e come alla fine sia una specie di ciò che porta al suo isolamento”.

Anche la frammentazione che deriva da un corpo condiviso ha giocato un ruolo enorme nel libro, secondo Roux, che attribuisce al suo background di orrore il motivo per cui è stata contattata per il progetto.

“È piuttosto difficile, ti spaventeremo un po’. Ti spaventeremo,” disse Roux. “Quando eravamo a quei primi incontri, loro hanno cresciuto Casa delle Foglie. Ed ero tipo, Possiamo andarci. Ci sono cose piuttosto strane in questo libro. Volevo che in alcune parti risultasse disorientante come lo è stato per lui. Ovviamente il suo corpo è fratturato, ma anche la mente in alcuni punti. Stavo cercando di mostrarlo nel testo, visivamente oltre che psicologicamente”.

“È piuttosto difficile, ti spaventeremo un po’. Ti spaventeremo”

Quando la maggior parte dei lettori arriverà al nuovo romanzo, sarà quasi certamente consapevole dell’eventuale destino di Lucien: nel modo dei cattivi di Dungeons & Dragons, combatte gli eroi e perde, i suoi grandi schemi si sbriciolano in polvere. Riesaminare la sua storia significa scavare un personaggio il cui finale è ben noto, proprio come EXU: Calamità fatto con l’Anello di Ottone. Non solo, ma significa spacchettare la narrativa di un cattivo dal suo punto di vista.

La narrazione di Critical Role è diventata deliziosamente più strana nel corso degli anni, nel senso che il team è stato apparentemente disposto a correre rischi maggiori, non solo nella forma, ma nella profondità e nella complessità delle storie che raccontano. Lucien è un ottimo esempio di quella progressione. Nello spettacolo, il suo legame con Mollymauk ha reso la sua stessa esistenza una trappola intricata e disordinata per il Mighty Nein, che è stata solo intensificata dalla natura che plasma il mondo delle sue ambizioni. Era anche profondamente intrecciato con Aeor e l’influenza malefica dei Somnovem, che i fan hanno visto di più in tutto il mondo EXU: Calamità e la terza campagna. Esplorare la sua storia in un romanzo significava che Roux ha potuto approfondire il legame di Lucien con il Somnovem e come è diventato il Nonagon, così come l’impatto sinistro che quei cambiamenti hanno sulla sua psiche e sul suo corpo.

“Come sarebbe, imbattersi in qualcosa del genere che ha il suo potere magico su di te?” ha detto Roux. Significava anche rimodellare la comprensione consolidata di altri NPC malvagi, inclusi Tombtakers e Cree, il popolo gatto con cui Lucien sembrava essere più vicino nel gioco reale.

Roux ha riconosciuto che creare una storia con una conclusione scontata – una storia in cui i protagonisti amati appaiono in ruoli completamente riformulati e gli antagonisti portano avanti la trama – ha creato alcune tensioni interessanti mentre scriveva.

“Non è uscito dall’utero monologo”, ha detto. “Penso che quello che stai cercando di fare sia trovare piccole pepite di sorpresa e rivelazione che hai lungo la strada, quindi non sembra una ricostruzione di ciò che è sullo schermo. Non puoi farne a meno, ma io volevo starne lontano [that] il più possibile perché non è un libro sul Mighty Nein. Sono gli antagonisti di questo libro in un certo senso. Anche se direi che è principalmente [Lucien] se stesso, è uomo contro uomo, uomo contro dialogo interno.

“Ma conosci il finale, giusto? Devi creare sorprese”, ha detto Roux. “E non solo al di fuori di queste nuove informazioni biografiche, che sono divertenti e buone. Penso che quello che la gente vuole vedere sia: cosa fa funzionare questo ragazzo? E come siamo arrivati ​​qui? Come siamo arrivati ​​in questo posto? Non perdiamo mai di vista ciò che la gente vuole da questo e ciò che è interessante. Ma penso proprio [biographical] le informazioni non sono necessariamente convincenti. Penso che abbiamo bisogno del cuore di lui e del cuore della sua relazione con Cree: è la presenza più stabile nella sua vita. E alla fine anche gli altri Tombtakers.

Tra la forma del romanzo e la volontà del team di esplorare tutte le strade contorte e strane possibili nella storia di Lucien, Roux nutre grandi speranze per l’accoglienza del progetto.

“Questa è una dichiarazione audace”, ha detto. “Lo farò perché sto cercando di entrare nella mia era del cattivo: penso che questo sia il libro IP più sperimentale e rischioso che sia stato pubblicato fino ad oggi, che ha un marchio. Non credo davvero che molte persone stiano facendo queste cose, ed è ciò che mi fa rispettare così tanto il team dei ruoli critici è che erano disposti a farlo e disposti a dire: No, rompiamo le regole. Non restiamo bloccati in questo [idea of] cos’è un libro IP.”

“Sono eccitato e nervoso nel vedere le loro risposte perché penso che le persone entrino in questo tipo di libri aspettandosi un’esperienza molto semplice, aspettandosi qualcosa di molto meccanico, qualcosa di molto prevedibile”, ha detto Roux. “Penso sia eccitante sapere che questa volta non lo faremo”.

In un annuncio a sorpresa di alcune settimane fa, è stato rivelato che non solo Robbie Daymond fungerà da narratore per il Ruolo critico: The Mighty Nein – I nove occhi di Lucien audiolibro: l’intero cast tornerà a dare la voce anche ai rispettivi membri del Mighty Nein. Polygon avrà un estratto più avanti questa settimana.

Ruolo critico: The Mighty Nein – I nove occhi di Lucien sarà disponibile il 1 novembre 2022.