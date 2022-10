Tutti doppiatori per personaggi famosi fino ad ora

Call of Duty Modern Warfare 2 Il 2022 verrà lanciato tra un paio di settimane e molti fan sono curiosi del cast di doppiatori per il CoD MW2 serie di personaggi della campagna e della modalità storia.

CoD MW2 è disponibile su PlayStation, Xbox e PC, ma, come prima, ci sono contenuti esclusivi per i giocatori PlayStation. Questo contenuto esclusivo per PlayStation è l’Oni Operator Pack che include un progetto di armi unico e l’operatore Oni da utilizzare MW2 multiplayer così come Zona di guerra 2.

Sebbene i bonus di cui sopra siano utili per i lealisti Sony, tutti potranno provare l’emozionante azione e i filmati per giocatore singolo molto presto.

Elenco dei doppiatori di Modern Warfare 2 2022

Di seguito è riportato l’elenco del cast confermato di doppiatori e attori per Call of Duty Modern Warfare 2 2022 finora con personaggi corrispondenti:

Alain Mesa – Varga

Barry Sloane – Capitano Price

Elliot Cavaliere – Gaz

Ibrahim Renno – Maggiore Hassan Zyani

Neil Ellice – Sapone

Rya Khilstedt – Laswell

Samuel Roukin – Fantasma

L’elenco del cast sopra è gentilmente fornito da IMDB ad eccezione di Rya Kjlistedt che è stata vista riprendere il ruolo di Kate Laswell nel CoD MW2 trailer di lancio. Inoltre, si presume che Claudia Doumit riprenderà il suo ruolo di Farah sia nella campagna che come somiglianza in quanto è un bonus dell’edizione Vault come parte degli Operatori per il Red Team 141.

Da dove potresti riconoscere il cast di CoD MW2

Ci sono molti posti in cui potresti riconoscere Call of Duty Modern Warfare 2 Elenco cast 2022 di doppiatori da.

Barry Sloane riprende il ruolo di Capitan Price da CoD MW 2019, ma ha anche recitato in serie televisive Sei, Longmiree Vendetta. Samuel Roukin nel ruolo di Ghost era Snatcher in Harry Potter e i Doni della Morteed è apparso anche come Faulnak in Agenti dello SHIELD.

Nel frattempo, Elliot Knight ha recitato in DC Comics TITANI come Colomba, ed è apparso in gotico americano come Brady Ross. Controlla IMDB per ulteriori informazioni.

