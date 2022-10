Tutte le voci di Silent Hill che potrebbero essere annunciate all’evento di trasmissione di Silent Hill di Konami

Mercoledì, Konami darà ufficialmente il via a Silent Hill con “gli ultimi aggiornamenti” su una serie che è rimasta inattiva per un decennio. È un momento che i fan affamati di contenuti aspettano da anni. Ma cosa verrà mostrato?

In realtà abbiamo un’idea decente, dato che i rumors sono stati estremamente impegnati a Silent Hill per la maggior parte degli ultimi due anni. Così attivo, infatti, che è diventato piuttosto confuso, con più progetti proposti e più sviluppatori che si dice siano coinvolti: alcuni nuovi nella serie, altri no.

Qui facciamo del nostro meglio per ordinare i rapporti disponibili e compilarli in quattro prospettive principali. (A meno che non siano tre…)

Silent Hill: The Short Message: un teaser giocabile?

Il segno più concreto dell’attività di Silent Hill in vista dell’evento di rivelazione di Konami è stata la classificazione di un gioco da parte dell’organismo di valutazione del gioco coreano Silent Hill: il breve messaggio. L’editore è Uniana, che, come fa notare Gematsu, pubblica regolarmente titoli Konami in Corea del Sud.

Il titolo implica una breve esperienza e si abbina ai resoconti di un teaser giocabile in stile PTla famigerata demo per il riavvio della serie cancellata di Kojima Productions, Colline silenziose. Video Games Chronicle ha affermato che questo teaser, nome in codice Sakura, “è destinato a essere rilasciato come titolo digitale gratuito per creare anticipazione per i più grandi [Silent Hill] progetti”. Non è chiaro se si tratti di un’esperienza completamente stand-alone o di un’anteprima di un nuovo gioco di Silent Hill.

VGC ha anche collegato il teaser a una serie di immagini che si presume provenissero da un nuovo gioco di Silent Hill trapelato nel maggio 2022. Konami ha rivendicato il copyright contro le immagini nel tentativo di portarle offline (cosa che non è riuscita nel suo scopo e ha confermato la loro autenticità, come tendono a fare tali affermazioni).

Immagine: Masahiro Ito/Konami

Le immagini sono presumibilmente del 2020 e mostrano una stanza disordinata, fatiscente e cosparsa di spazzatura; il viso di una donna disegnato come un collage di ritagli di carta, alcuni scarabocchiati con messaggi come “Mi odio”; uno screenshot di un’altra stanza disordinata con testo sovrapposto; e due immagini di un corridoio intonacato con post-it, con una figura ricoperta di fiori in agguato alla fine.

Una di queste ultime immagini è firmata da Masahiro Ito, l’art director e monster designer che ha lavorato ai primi tre giochi e ha creato il famoso personaggio di Pyramid Head. Ito ha detto che sta lavorando come parte del team di sviluppo principale di un nuovo gioco senza nome e ha anche ritwittato l’annuncio ufficiale dell’aggiornamento di Silent Hill di mercoledì

L’arte è misteriosa ed evocativa, anche se è importante ricordare che le cose potrebbero essere cambiate negli ultimi due anni. Tuttavia, questa rimane la prospettiva più concreta per la rivelazione di mercoledì. Dopo la sensazione provocata da PTripetere il trucco con un nuovo teaser ha senso e possiamo anche sperare in un rilascio simultaneo per Il breve messaggio questa settimana.

Un nuovo gioco principale di Silent Hill, prodotto in Giappone?

È logico che gli sforzi di Konami per far rivivere il franchise finiscano alla fine con una continuazione o un riavvio della serie principale di Silent Hill. Molteplici rapporti suggeriscono che questo sta accadendo, anche se non è l’unico progetto di Silent Hill in lavorazione. NateTheHate, Jeff Grubb e VGC riferiscono tutti di aver sentito che una “voce principale” è in lavorazione insieme ad altri progetti.

Questo è tutto ciò che si sa di questo progetto… a meno che le immagini sopra menzionate non siano effettivamente correlate al nuovo gioco completo piuttosto che al teaser, o il gioco e il teaser non siano strettamente collegati. Entrambe queste sono possibilità distinte.

Nel febbraio 2021, VGC ha riferito che Konami aveva esternalizzato un progetto Silent Hill a “un importante sviluppatore giapponese”. Sembra molto probabile che questa sia la sede del nuovo gioco principale, anche se VGC ha notato che il progetto giapponese era “qualcosa di diverso dai precedenti giochi di Silent Hill”. Sarebbe anche un punto di interesse perché Konami si è rivolta a una serie di sviluppatori occidentali per realizzare giochi di Silent Hill dopo il 2004 Silent Hill 4: La stanzacon risultati contrastanti.

Oltre a Ito, il compositore abituale di Silent Hill Akira Yamaoka ha condiviso l’annuncio dell’evento di mercoledì. Nel 2021, in una videointervista cancellata da allora, Yamaoka disse che il suo prossimo progetto sarebbe stato “quello di cui speri di sentire parlare”. Sembra che Konami stia facendo uno sforzo per radunare almeno alcuni membri chiave dello sviluppatore originale Team Silent per i suoi nuovi progetti Silent Hill.

Un remake di Silent Hill 2 — da Bloober Team

Lo sviluppatore polacco Bloober Team, lo specialista dell’horror che ha creato Strati di paura e Il mezzo, è strettamente legato alla serie Silent Hill dallo scorso anno. Le speculazioni sono iniziate quando il CEO Peter Babieno ha detto a GamesIndustry.biz “Abbiamo lavorato per più di un anno su un altro progetto di gioco, un’altra IP horror, e lo stiamo facendo con un editore di giochi molto famoso. Non posso dirti chi. Non posso dirti quale sia il progetto, ma sono abbastanza sicuro che quando le persone si renderanno conto che ci stiamo lavorando, saranno molto eccitate”.

Che l’IP sarebbe stato Silent Hill è stato più o meno confermato pochi mesi dopo, quando Bloober ha annunciato che stava entrando in una partnership con Konami. Bloober era anche noto per aver lavorato con Yamaoka su un nuovo gioco, dopo aver contribuito alla colonna sonora di Il mezzo.

Per un po’, Bloober avrebbe dovuto guidare il riavvio o la continuazione di Silent Hill, fino a quando i rapporti di NateTheHate, Grubb e VGC a maggio di quest’anno hanno collegato lo sviluppatore a un remake del film del 2001. Silent Hill 2 — che è ritenuto dalla maggior parte dei fan il miglior gioco della serie. Se i rapporti sono accurati, si tratterà di un’ampia rielaborazione del gioco, con molteplici nuovi finali e IA, animazioni ed enigmi rivisti. Alcuni rapporti suggeriscono che il gioco sarà un’esclusiva PlayStation a tempo.

Alcune immagini di qualità molto scarsa che pretendono di essere del Silent Hill 2 il remake è apparso su Twitter a settembre. Sbirciando nell’oscurità, sembravano corrispondere a vari dettagli del gioco. Presumibilmente sono presi da un pitch demo che Bloober ha realizzato prima ancora che il progetto avesse il via libera e non riflettono la sua qualità finale.

Una serie episodica di “racconti brevi”

C’è un terzo, o quarto, progetto di Silent Hill che potrebbe essere o meno in produzione, ma le prove per questo sono più scarse.

Il leaker Dusk Golem, responsabile della principale fuga di immagini dal teaser o dal gioco principale di maggio, ha affermato di aver sentito già nel 2018 che Konami aveva sollecitato presentazioni di Silent Hill dagli studi per due progetti. Uno era un “riavvio”, l’altro un “gioco episodico”. Nel maggio di quest’anno, NateTheHate ha menzionato le “storie secondarie” come un progetto in fase di sviluppo e VGC ha fatto riferimento a “una serie episodica più piccola di “storie'”.

È stato riferito che Fino all’alba e Immagini scure lo sviluppatore Supermassive Games ha preso parte a questo processo di presentazione, ma alla fine è stato rifiutato. Un altro nome collegato alla serie a episodi dalle fonti di VGC era l’editore boutique Annapurna Interactive.

Questa è la prospettiva più vaga, e va da sé che nessuno di questi progetti è confermato, e potrebbero essere stati tutti cancellati o modificati, anche se reali. Una cosa è certa, però. Con così tante voci e attività segnalate, c’è stato molto dietro le quinte di Silent Hill per un po’ di tempo. Konami sembra determinato a riportare la serie in grande stile, lavorando sia con studi esterni che con alcuni dei talenti originari della serie. Speriamo che abbia qualcosa di sostanziale da mostrare per i suoi sforzi questa settimana.