Tutte le cose da sapere sull’ife di Hasan Minhaj: Beena Patel

Primi anni di vita, famiglia, background educativo

Beena Patel è nato in California, USA, il 1 febbraio 1985, sotto il segno dell’Acquario. Non ci sono poche informazioni disponibili sull’infanzia di Beena perché mantiene private la sua vita privata e la sua famiglia. È indù e parla bene lo spagnolo, il gujarati e l’hindi. Si è diplomata al liceo nel 2003 e ha continuato a studiare psicologia, neuroscienze e analisi comportamentale al Università della California, Davis.

Dopo aver conseguito la laurea in scienze nel 2007, ha proseguito gli studi l’anno successivo iscrivendosi alla scuola di medicina della sua alma mater e conseguendo il master in sanità pubblica: epidemiologia, biostatistica e politica sanitaria. Patel ha aumentato la sua ambizione, che era già grande all’epoca. Ha conseguito il dottorato di ricerca in salute, amministrazione sanitaria e gestione presso l’Università della California, Los Angeles tra il 2010 e il 2013. Questo l’ha formalmente elevata al grado di Dr. Beena Patel.

Carriera

Ai tempi dell’università, Beena faceva parte del comitato di ammissione della scuola. Durante il suo dottorato di ricerca, è stata anche coinvolta in numerosi progetti di ricerca medica. Mentre era ancora a scuola, è stata associata a numerose aziende e attività di volontariato, che l’hanno aiutata a riprendere.

Continua a collaborare con rinomate organizzazioni sanitarie, come il Center for Health and Research dell’Università della California. Nel 2007 è stata coordinatrice della ricerca clinica presso Retinal Consultants in California, uno studio medico specializzato in malattie della retina, del vitreo e della macula. Patel ha lavorato come analista delle operazioni cliniche e account manager per Cave Consulting Group l’anno successivo, un’azienda tecnologica che fornisce strumenti per migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria.

Attualmente è la Senior Transformation Consultant presso Vituity Cares, un’organizzazione e fondazione senza scopo di lucro che mira a responsabilizzare coloro che sono svantaggiati e sottorappresentati a causa del loro status razziale o economico. Inoltre, la fondazione cerca di colmare il divario di equità sanitaria.

Nel dicembre 2020, l’ONG ha tenuto il suo gala virtuale inaugurale con il tema “Cambia il mondo”. Hasan, il marito di Beena, ha festeggiato la moglie su Instagram, scrivendo: “Per anni ha lavorato diligentemente nella salute pubblica”. Ha lavorato con veterani senzatetto e aree svantaggiate e oggi sta lanciando l’apice dei suoi sforzi.’ Lavora anche con MedAmerica come consulente di gestione.

Vita privata

Beena ha incontrato Hasan Minhaj mentre entrambi erano studenti al Università della California, Davis. Nel 2015, i due fidanzati del college si sono sposati in una grande cerimonia di matrimonio tradizionale. “Ho incontrato l’amore della mia vita lì”, ha rivelato Minhaj in un’intervista del 2017 con Bustle (università). È da pazzi. Quando vivi la tua vita, non sei consapevole che la storia si sta svolgendo in tempo reale. Quindi, da matricola, risiedevo nel tranquillo pavimento dei dormitori di Thoreau quando l’ho vista per la prima volta. Era semplicemente una ragazza per cui avevo un debole. Non avevo idea che sarebbe diventata mia moglie». Nonostante Beena sia indù e Hasan sia musulmano, le loro origini religiose non hanno ostacolato il loro amore.

Patel e Minhaj hanno ricevuto il loro primo figlio, una ragazza il cui nome e volto non sono stati resi noti al pubblico, nell’aprile 2018, e accoglieranno un bambino nel marzo 2020. Hasan ha scherzato su Instagram dicendo che “la famiglia Minhaj si espande e secondo Beena , ha finito di espandersi. Ma non si sa mai con i tiratori.’ Beena e suo marito tengono nascoste all’occhio del pubblico le identità dei loro figli, non rivelando mai i loro nomi o mostrando i loro volti sui social media. L’account Instagram di Beena è privato.

Chi è Hasan Minhaj?

Hasan Minhaj è un comico, personaggio televisivo e produttore. Hasan è nato a Davis, in California, da genitori venuti negli Stati Uniti da Aligarh, nell’Uttar Pradesh, in India. Sua madre è tornata in India subito dopo la sua nascita per finire gli studi di medicina. Minhaj è cresciuto musulmano ma parla hindi e urdu. Sua sorella minore è un avvocato nella baia di San Francisco. Minhaj ha frequentato la Davis Senior High School, dove si è laureato nel 2003. Ha continuato la sua formazione iscrivendosi all’Università della California, Davis, dove si è laureato in scienze politiche e si è laureato nel 2007.

L’entusiasmo di Manhaj per la commedia raggiunse il culmine al college dopo aver visto uno spettacolo di cabaret di Chris Rock, e non passò molto tempo prima che stesse facendo il suo materiale in tutta San Francisco. Ha vinto un concorso per essere il “Best Comic Standing” nel 2008 e ha aperto come cabarettista e star Kat Williams.

Minhaj si è successivamente trasferito a Los Angeles per intraprendere una carriera nella commedia. Ha avuto una parte ricorrente nel programma comico State of Georgia nel 2011, poi è stato aggiunto come corrispondente nel programma quotidiano nel 2016. Un ruolo che lo ha catapultato alla fama. Il comico non si è tirato indietro quando ha criticato l’élite politica alla cena del corrispondente della Casa Bianca nell’aprile 2017, quando era uno degli oratori. Ha adattato il suo speciale off-Broadway “Hasan Minhaj: Homecoming King” in uno speciale Netflix che si è guadagnato un premio Peabody. L’anno successivo, Minhaj ha rivelato che inizierà a presentare il suo programma Netflix, “Patriot Act con Hasan Minhaj”, nel 2018.

Aspetto, stile di abbigliamento

Beena è una donna straordinaria che è alta 5 piedi e 3 pollici (163 cm) e pesa 125 libbre (56 kg). I suoi capelli sono scuri e i suoi occhi sono castani. Beena viene spesso avvistata sul tappeto rosso con il marito, vestito elegantemente con abiti firmati.

Patrimonio netto e stipendio

Si dice che Beena abbia un patrimonio netto di circa $ 50.000, mentre il patrimonio netto di suo marito è presumibilmente superiore a $ 3 milioni.

