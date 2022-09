Trombone Champ trasforma tutte le canzoni in opere di sbalorditivo genio

Campione di trombone pone una domanda molto semplice, ma radicale: e se suonassi il trombone?

Se hai già giocato a Guitar Hero o Rock Band, allora sai quanto possono essere impegnativi i giochi ritmici di strumenti musicali. Campione di trombone prende un approccio simile ma per lo splendido strumento a fiato, e invece della musica rock suonerai brani in buona fede come “The Entertainer” di Scott Joplin, letteralmente Beethoven e “The National Anthem”. (Prova a toglierti quei brani dalla testa.) Questo gioco ritmico è stato rilasciato una settimana fa, ma ha iniziato a prendere d’assalto Twitter mercoledì dopo che PC Gamer lo ha scoperto.

Il gioco è piuttosto difficile. Usi un mouse per far scorrere il campo verso l’alto o verso il basso; devi premere il pitch box con precisione, quindi tieni premuto il pulsante del mouse o un tasto della tastiera per la giusta quantità di tempo. Ecco il kicker: il cursore si sposta nella direzione opposta, dall’alto verso il basso, rispetto a come muovi il tuo mouse. È una piccola differenza che è abbastanza disorientante da rendere più difficile l’esecuzione delle canzoni, specialmente alla velocità richiesta dal gioco ritmico.

Fortunatamente, il gioco è molto più divertente quando non lo suoni bene, poiché il trombone suona i suoi dolci toot-toot in base alle note che stai suonando. Tutto questo accade sulla base della vera base musicale, con il tuo trombone che suona la melodia principale, come se stessi creando la tua versione dell’interpretazione per flauto dolce di Matt Mulholland di “My Heart Will Go On” di Celine Dion da Celine Dion. Titanico.

La difficoltà varia in base al brano, con alcuni che ti costringono a fare salti staccati attraverso lo schermo e altri che ti fanno scivolare verso il basso tenendo premuta la nota. Suona bene e otterrai un “perfetto” o un “bello” in risposta; incasinare e il gioco lo proclamerà “cattivo”. In ogni caso, queste canzoni diventano più difficili da suonare solo a causa di lacrime accecanti – o nel mio caso, mentre mi muovo addosso dalle risate.

Come ha sottolineato PC Gamer, queste interpretazioni sono migliorate solo dalla scelta dello sfondo visivo del gioco per ogni straordinaria selezione. L’inno nazionale degli Stati Uniti è accompagnato da un’immagine della bandiera degli Stati Uniti, che poi si trasforma in un mucchio di soldi, prima di cedere a un gigantesco pasto combinato di hamburger e patatine fritte sovrapposte. Nota giustamente anche PC Gamer Campione di trombone come un concorrente GOTY istantaneo.

Una strategia simile viene utilizzata in “God Save the Queen”.

Trombone Champ è letteralmente l’unico gioco che vorrei aver fatto. È assolutamente fuori dal mondo. Fanculo. Se hai rispetto per la vita, la suonerai, riderai e maledirai i geni dietro di essa. #TromboneChamp pic.twitter.com/F9zlPwOgj9 — Liam Edwards ⛳️ MALEDIZIONE DI ANDARE A GOLF ORA⛳️ (@LiamBME) 21 settembre 2022

A modesto parere di chi scrive, non c’è canzone che non possa essere migliorata con un terribile trombone. (Chi sto prendendo in giro? Non esiste un cattivo trombone che suona nel mondo di Campione di trombone. Siamo tutti campioni qui.)

Puoi anche giocare usando i controlli giroscopici di Steam Deck, se per qualche motivo stai cercando una sfida in più.

Guitar Hero potrebbe avere “hero” nel suo nome, ma i veri eroi siete tutti voi, che pubblicate questi Campione di trombone clip. Per favore, non fermarti mai.