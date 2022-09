Trials Of Osiris ritorna questa settimana con le ricompense di Destiny 2 (16 settembre)

Le prove di Osiride ritorna oggi in Destiny 2 secondo il programma precedente di Bungie, con nuove ricompense previste per coloro che possono prenotare un viaggio al Faro.

Il team di supporto di D2 ha confermato che Trials sarebbe tornato venerdì 16 settembre, anche se non hanno condiviso molto sulla mappa che utilizzerà.

Quello che sappiamo è che i Guardiani saranno impegnati a scoprire tutte le migliori ricompense disponibili per coloro che sono disposti ad affrontare la sfida del Crogiolo questo fine settimana.

Trials Of Osiris ritorna oggi in Destiny 2

Dopo una lunga pausa, le Prove di Osiride torneranno in Destiny 2 alle 18:00 BST di venerdì 16 settembre 2022. Come notato sopra, Bungie non ha condiviso molto in vista del suo ritorno, solo che lo saranno riportandolo due volte nei prossimi mesi.

Il programma attuale segue lo schema del King’s Fall Raid che andrà in diretta il 26 agosto, seguito dal ritorno di Iron Banner il 6 settembre. La popolare esperienza PvP tornerà di nuovo il 15 novembre e puoi aspettarti che molti fan aspettano quelle date .

A causa del modo in cui Bungie pianifica le sue attività nel 2022, sia Iron Banner che Trials of Osiris non si svolgeranno contemporaneamente, lasciando la porta spalancata per far diventare The Lighthouse la destinazione numero uno per i giocatori PvP fino al 20 settembre 2022.

Ci sono alcune limitazioni da sapere prima che le Prove di Osiride tornino questa settimana su Destiny 2. Ciò include il fatto che l’attività PvP sarà disponibile solo per coloro che hanno l’espansione The Witch Queen.

The Flawless Run sarà ancora in atto; il che significa che i guardiani devono limitare il numero di perdite se vogliono sbloccare il bottino migliore. Le ricompense stesse arriveranno in un paio di livelli diversi, con un’arma speciale Adepto in cima alla lista per molti.

Anche le consegne di armi garantite faranno parte della scala del grado di reputazione e, sebbene potrebbe volerci un po’ di tempo per scoprire la raccolta completa di bottino in offerta, i guardiani di solito possono fornire uno schema entro i primi 15 minuti dall’inizio dell’evento. HITC condividerà le ultime notizie non appena saranno state condivise all’inizio dell’articolo.

