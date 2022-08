Trailer di Pokémon Scarlatto e Violetta Paldea: la nuova regione dei Pokémon

Pokémon Scarlatto e ViolaLa regione di Paldea sembra essere un’isola o una penisola, sul modello della penisola iberica, che è in gran parte composta da Spagna e Portogallo. The Pokémon Company ha rivelato una mappa colorata dall’alto della regione durante la trasmissione Pokémon Presents di mercoledì: il primo grande sguardo al mondo in cui esploreremo Pokémon Scarlatto e Viola.

La regione è incentrata su Mesagoza, la grande città di Paldea, che ospita una delle due scuole che i giocatori possono frequentare. Accademia Naranja e Accademia Uva, rispettivamente Scarlatto e Violasono aperti a bambini e adulti che desiderano conoscere — e insieme a — Pokémon, secondo il Scarlatto e Viola sito web. Entrambe le scuole, sempre a seconda del gioco, si trovano all’interno di Mesagoza, descritta come la città più grande della regione.

Sul Pokémon Scarlatto e Viola mappa, Mesagoza sembra essere appena a sud del centro, sotto il grande buco vorticoso al centro. Da lì, altre città e diversi biomi sono collegati da ponti, strade e sentieri, che attraversano tutti gli angoli dell’affollata penisola.

Il sito ufficiale descriveva la regione come “una terra di vasti spazi aperti punteggiati di laghi, vette imponenti, terre desolate e pericolose catene montuose” e puoi vedere queste diverse aree sulla mappa. C’è un enorme lago nell’angolo in alto a sinistra, con alcune piccole isole sparse sull’acqua. I fiumi sfociano nel lago da una cima innevata, dove presumibilmente risiedono un gruppo di creature del freddo.

Alcune aree sembrano aride, con poca vegetazione, ma la maggior parte della mappa sembra lussureggiante, con molti piccoli laghi e fiumi che si trasformano in aree boscose con numerosi alberi. Tra queste aree selvagge ci sono anche più di una mezza dozzina di piccoli insediamenti o città.

“Per supportare gli Allenatori di Pokémon, ci sono molti Pokémon Center all’aperto sparsi per Paldea”, afferma il sito ufficiale del gioco. “Gli allenatori possono trovare facilmente i Centri Pokémon anche da lontano: i Centri Pokémon si illuminano di notte e ognuno di essi ha un’insegna Poké Ball sul tetto.”

Se guardi da vicino, ci sono anche alcune aree che sono chiaramente palestre Pokémon o aree di battaglia; i campi verdi con l’emblema della Poké Ball sono visibili dalla mappa dall’alto in basso. Non è sorprendente; le battaglie e la ricerca per diventare un campione Pokémon sono i punti cardine della serie. In effetti, il sito Web del gioco ha confermato che la ricerca standard del campione è una delle tre trame in cui aspettarsi Pokémon Scarlatto e Viola. (Gli altri due sono stati tenuti nascosti per ora.)

L’ultima cosa da menzionare sulla regione di Paldea è che i Pokémon lì hanno un’abilità speciale, qualcosa di simile ai Pokémon Dynamax e Gigantamax nella regione di Galar. I Pokémon di Paldea possono trasformarsi in pietre preziose con tipi elementali inaspettati; è chiamato il fenomeno Terastal. Sembra che ci saranno anche cristalli sparsi per la terra, usati per ricaricare Tera Orbs incorporati in speciali Tera Orbs: “Si dice che l’energia Terastal che filtra dal terreno della regione di Paldea sia coinvolta nel fenomeno”, The Pokémon Company ha scritto. Naturalmente, questo fenomeno unico è qualcosa che studierai con il professor Sada e il professor Turo.

Questo è tutto ciò che sappiamo su Paldea per ora, ma saremo tutti in grado di esplorare la nuova regione quando Pokémon Scarlatto e Viola usciranno il 18 novembre su Nintendo Switch.