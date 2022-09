Tower of Fantasy rivela il prossimo banner limitato Simulacra in vista dell’uscita di Vera

I successi continuano ad arrivare per i fan di Tower of Fantasy. Il prossimo banner limitato Simulacrum è stato recentemente rivelato sul canale YouTube ufficiale del gioco: i giocatori potranno tirare per Cobalt-B il 6 ottobre. È una designer di armi che brandisce il Flaming Revolver, un’arma da fuoco a corto e medio raggio con elemento Fiamma con multiplo modalità di fuoco e attacchi ad area d’effetto.

Il Flaming Revolver sarà la quarta arma SSR con elemento Fiamma ad arrivare alla Torre della Fantasia e correrà insieme alla Falce del Corvo del Re, al Cubo Negante di Zero e allo Scudo Ardente V2 di Huma. Sarà probabilmente una seconda opzione Flame DPS, poiché la clip di gioco nel video mostra molto potenziale per danni da scoppio ed effetti di sgombero della stanza. La statistica Shatter dell’arma potrebbe essere uno dei suoi tratti migliori, poiché un’altra clip mostra il Flaming Revolver che elimina gli scudi nemici.

I giocatori con gli occhi aguzzi non saranno sorpresi dall’ingresso di Cobalt-B nella versione globale di Tower of Fantasy. Era una possibile cliente all’evento Aida Cafe a tempo limitato, e i giocatori abbastanza in alto nell’attività Bygone Phantasm potevano vedere la sua arma come una delle opzioni potenziate per una serie di piani.

Cobalt-B e il suo rilascio di armi in quelle che potrebbero essere le ultime settimane prima del grande aggiornamento di Vera 2.0 in arrivo su Tower of Fantasy. Una breve parte della rivelazione di Cobalt-B la vede affacciarsi su Mirroria, la città cyberpunk unica nella zona di Vera. La rivelazione ufficiale di Vera ha affermato che sarebbe stato rilasciato alla fine dell’autunno 2022. L’evento di Vera Orienteering arriverà questa settimana, il che sembra indicare che l’aggiornamento 2.0 potrebbe essere anche prima del previsto.

Tirare Cobalt-B è un’altra possibilità per i giocatori di spendere i propri Cristalli Oscuri nello stendardo limitato per acquistare Nuclei Rossi. Tutti vorranno farlo il prima possibile, poiché un team DPS puramente con elemento Flame con un solido supporto di supporto sarà possibile al suo rilascio.