Tower of Fantasy è perfetto per ricreare i personaggi di Genshin Impact

Non hai ottenuto il personaggio che volevi Genshin Impact? Bene, non preoccuparti, perché ora puoi ricreare una versione di quel personaggio in un gioco completamente diverso. (Incredibile!) Ora che viene lanciato in tutto il mondo, i fan stanno iniziando a usare il creatore del personaggio in un gioco simile chiamato Torre della Fantasia, da cui ricreare personaggi popolari Genshin Impact.

Torre della fantasia è un nuovo gioco open world free-to-play che verrà lanciato a livello globale l’11 agosto, con i giocatori negli Stati Uniti che potranno giocarci mercoledì sera. Secondo gli sviluppatori, il gioco è una “avventura fantascientifica infusa di anime” ambientata centinaia di anni nel futuro. Il gioco ti consente di personalizzare il tuo personaggio principale con vari tratti come vestiti, colore dei capelli e altezza, tra le altre opzioni. E i fan stanno usando questa funzione di personalizzazione per creare personaggi Genshin Impact come Keqing, Bennett, Zhongli e altri. Ecco Kokomi, tranne che con un outfit futuristico.

Qualcuno ha creato una versione alta di Bennett e un personaggio che assomiglia a Zhongli. (così come alcuni Naruto personaggi come Sasuke e Nagato.)

Un fan ha anche ricreato Keqing, quindi può essere impegnata e stressata anche in questa vita.

Un TikTok mostra un personaggio che assomiglia all’utente del braccio con l’asta, Hu Tao di Genshin.

Ecco un personaggio che assomiglia a Shikanoin Heizou, che è una nuova aggiunta Genshin.

Una persona ha ricreato uno dei protagonisti di Genshin ImpactLumine nel creatore.

“La Torre della Fantasia è qui, posso finalmente essere libero dall’inferno di Genshin” *procede creando una replica 1 a 1 di Lumine nel personalizzatore del personaggio pic.twitter.com/4mTeaNSgEK — geemOwO (@GeemoCh_) 10 agosto 2022

La tendenza è un po’ ironica perché Torre della fantasia è un potenziale concorrente di Genshin Impact. Piace Genshin, Torre della fantasia è un gioco di ruolo open world free-to-play con meccaniche gacha. È decisamente rivolto a un pubblico simile, e il Genshin Impact l’abbraccio da parte della comunità supporta certamente quell’idea.

Se il gioco ti sembra interessante, ho buone notizie: Torre della fantasia verrà lanciato mercoledì sera negli Stati Uniti e in tutto il mondo l’11 agosto ed è riproducibile su PC Windows e dispositivi mobili, quindi puoi provarlo.