Tower of Fantasy arriverà su Steam? Spiegazione della data di rilascio del PC

Tower of Fantasy arriverà su PC questa settimana, ma alcuni giocatori potrebbero scegliere di aspettare mesi prima di iniziare a giocare su Steam.

Ci saranno molti modi per godersi il nuovo titolo RPG d’azione, che sembra destinato ad affrontare Genshin Impact a causa delle prime somiglianze tracciate tra i titoli.

Ma mentre molti inizieranno a scaricare il gioco questa settimana su PC, Android e iOS, altri aspetteranno la data di rilascio di Tower of Fantasy Steam.

Tower Of Fantasy arriverà su Steam?

Tower of Fantasy arriverà su Steam come gioco giocabile ma non sarà disponibile ad agosto 2022 sulla piattaforma.

Per i giocatori che vogliono giocare questa settimana, la data di uscita di Tower of Fantasy per PC è stata fissata per le 17:00 PDT di mercoledì 10 agosto 2022.

Per scaricare e giocare a ToF su PC, dovrai visitare il sito Web ufficiale di Tower of Fantasy e utilizzare uno dei collegamenti forniti. Il gioco è attualmente disponibile solo per giocare tramite un launcher speciale su Windows, ma questa è una buona notizia.

Il programma di rilascio di Tower of Fantasy per PC afferma che il gioco arriverà su Steam nel quarto trimestre del 2022. Un messaggio sulla pagina ufficiale di Steam aggiunge: “Inizia insieme la tua avventura fantasy!

Ambientato centinaia di anni nel futuro sul lontano pianeta di Aida, il gioco di ruolo open world condiviso, l’avventura fantascientifica infusa di anime Tower of Fantasy dello sviluppatore Hotta Studio e dell’editore Level Infinite arriverà su Steam nel quarto trimestre del 2022. “

Tower of Fantasy è crossplay e quindi ha multiplayer multipiattaforma tra PC e dispositivo mobile, che dovrebbe essere operativo quando il gioco arriverà su Steam ed Epic Games Store entro la fine dell’anno. Per giocare a Tower of Fantasy su PC, avrai bisogno delle seguenti specifiche e di circa 25 GB di spazio libero sul disco rigido:

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 7 SP1 a 64 bit

Processore: Intel Core i5 o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GT 1030

DirectX: versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Tower of Fantasy è attualmente in fase di sviluppo per piattaforme Android, iOS e PC e dovrebbe ricevere aggiornamenti gratuiti sui contenuti nei prossimi mesi e oltre. C’è una minima possibilità che il gioco possa arrivare su altre piattaforme in futuro, ma il team di Hotta Studio ha dichiarato di non avere piani in questo momento per includere le console.

