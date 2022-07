Tokyo Jungle è una delle gemme nascoste di PlayStation Plus

Alcuni giochi hanno un concetto così buono che l’esecuzione non ha molta importanza. Giungla di Tokio parla di animali – animali esotici dello zoo, animali domestici, animali da fattoria e fauna selvatica della foresta – che combattono per la sopravvivenza e il dominio in una Tokyo post-apocalittica invasa dalla crescita, molto tempo dopo la completa scomparsa dell’umanità. Questo è uno dei più grandi ascensori da gioco del 21° secolo, senza dubbio.

Il gioco per PlayStation 3 nato da questa idea nel 2012 è esattamente duro, comico e strano come dovrebbe essere (ed è ora disponibile per lo streaming con PlayStation Plus Premium). Non è, in nessun caso, un capolavoro di progettazione o tecnologia di gioco. Ma è un’idea geniale che è stata realizzata in modo completamente non filtrato, il che la rende, semmai, ancora più preziosa.

Giungla di Tokio è stato realizzato da Crispy’s!, uno studio indipendente inesperto, sotto l’ala del Japan Studio di Sony e dell’allora presidente dei PlayStation Studios, Shuhei Yoshida. È uno strano miscuglio di raffinata produzione aziendale e ingenua arte da outsider, con un’estetica accattivante e contrastante. L’interfaccia appariscente in stile attacco punteggio e l’insistente musica techno di sottofondo sembrano provenire da un gioco di combattimento dei primi anni 2000. Nel frattempo, i modelli rozzamente strutturati sembrano puntare su un tipo di realismo sfocato, sbiadito e primitivo.

Immagine: Crispy’s, Japan Studio/Sony Computer Entertainment

Strutturalmente, nella modalità Sopravvivenza principale, Giungla di Tokio suona come una specie di roguelike arcade inventato da qualcuno che non aveva mai sentito parlare di roguelike. Scegli il tuo animale – all’inizio sono disponibili solo piccoli cani Pomerania e fragili cervi sika – e inizi la caccia al cibo evitando i predatori più grandi. Il tempo scorre a una velocità terrificante; passa un anno ogni pochi minuti e il tuo indicatore della fame è costantemente in calo. La morte è sempre vicina e segna la fine del gioco.

Quindi, è fondamentale continuare a muoversi. Tokyo è divisa in piccoli distretti, e se puoi “marcare” un territorio come tuo, puoi trovare un compagno e riprodursi lì, dopodiché rinasci come una nuova generazione. Questo viene fornito con un aumento delle statistiche e un branco di fratelli che ti seguono in giro, essenzialmente come vite extra. Ma con questo, è tempo di spingersi verso un territorio nuovo e più pericoloso, perché nessun nido di riproduzione può mai essere utilizzato due volte. (I nidi sono anche l’unico posto in cui puoi salvare il tuo gioco, il che forse è Giungla di Tokiola caratteristica più crudele e il difetto più frustrante.)

Se hai scelto un predatore carnivoro – e sì, il ridicolo piccolo Pomerania conta come un predatore – il focus del tuo gioco sarà sul combattimento di base, frenetico e sorprendentemente selvaggio. Se giochi come un pascolo, è più facile riprodursi, ma ci sarà più furtività mentre tenti di avvicinarti di soppiatto alle piante commestibili non rilevate dai predatori. Ciascuna delle grandi suite di animali del gioco viene fornita con un elenco su misura di sfide, che sblocca nuovi animali e anche queste sfide hanno limiti di tempo. La pressione è implacabile.

Giungla di Tokio è divertente, sia nei suoi tocchi videoludici intenzionalmente surreali: Dinosaurs! Coniglietti giganti! Abiti sbloccabili! – e nelle giustapposizioni impassibili di un mondo in cui beagle, polli e tigri combattono fino alla morte in centri commerciali in rovina. Ma sopporta anche la brutalità senza compromessi, sesso e morte di un documentario di natura particolarmente non sentimentale. Il suo messaggio: il tempo sta finendo, mangia o fatti mangiare, lascia un’eredità velocemente prima di morire.

In questo modo, è una versione meno sofisticata, ma più accessibile e probabilmente più divertente di un esperimento ancora più strano nel darwinismo giocabile di 10 anni prima: il GameCube Cubivoro. Questo è un altro gioco che sarebbe bello riscoprire tra le erbacce di qualche futuro catalogo di abbonamenti. Fino ad allora, Giungla di Tokio rimane l’alfa dell’animalismo dei videogiochi schietto, rosso nei denti e negli artigli.





Iscriviti alla newsletter Note sulla patch



Una carrellata settimanale delle cose migliori di Polygon