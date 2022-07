The Witcher Stagione 2: i migliori combattimenti della stagione che ci tengono con il fiato sospeso tra mostri e lame!

The Witcher è rinomato per le sue scene d’azione e conflitti mozzafiato, sia nei romanzi, nei videogiochi o The Witcher stagione 2. Guerrieri e maghi di ogni tipo si impegnano in grandi e spettacolari combattimenti con uomini e bestie l’uno intorno all’altro in queste sequenze di lame, stregoneria e uccisioni.

La stagione 2 di The Witcher ha avuto diversi momenti cruciali e spettacolari. Il team di Witcher ha portato in vita con successo il ambiente e personalità conosciamo tutti, sia attraverso la formazione di relazioni tra ex amanti, abilità magiche o ballate di rottura cantate al pub.

Chiunque sia impegnato in un’avventura fantasy dovrebbe essere in grado di colmare il divario con la trama di The Witcher e il suo universo, e non è solo per gli appassionati di giochi per console o romanzi. Che tu faccia parte del Team Triss così come del Team Yenn, The Witcher descrive vividamente il Regno nei suoi numerosi splendori.

La seconda stagione di The Witcher ha fornito agli spettatori ancora più cose da guardare dopo la brillantezza della stagione precedente, e il caos è diventato solo un po’ più affascinante.

Cacciatore di mostri mutato Geralt si sforza di inserirsi in una società in cui le persone sono spesso più malvagie degli animali. Durante i suoi viaggi con Ciri, Geralt affronta una pletora di bestie nuove di zecca e ogni esperienza ci ha lasciato desiderare di più. Ecco alcuni dei migliori combattimenti della stagione 2 di Witcher.

L’ira di Voleth Meir!

In questa stagione ricca di suspense, mortali e nemici soprannaturali entrano in contatto insieme Geralt, Yennifer, così come i loro alleati. Creature e bestie non sono gli unici pericoli. È stato magnifico solo vedere Kaer Morhen prendere vita sul palco. Anche solo gli elementi più piccoli, come il pendolo vicino al cortile, sono inclusi nella serie del gioco.

Nella seconda stagione di The Witchers, Yennefer ha intravisto un personaggio enigmatico che la esorta a usare l’influenza di Ciri per guadagno personale. Si scopre che questa entità è un antico demone noto come Voleth Meir, la madre immortaleche i Witcher hanno imprigionato per impedirgli di causare ulteriori danni alla società.

La Madre Immortale si è svegliata e dopo si impossessa di Ciri manipolare Yennefer in un tale sforzo per riapparire nell’universo in tutta la sua potenza. Pur tenendo occupati i Witcher, lei evoca un numero di creature terrificanti dall’interno di Kaer Morhen, tuttavia, Yennefer è in grado di salvare Ciri cedendo tutto il suo corpo in cambio del possesso del demone.

Yennefer e Ciri vengono infine costretti a essere rilasciati da Voleth Meir, ma non senza Geralt, e vengono portati in un regno dove assistono alla Caccia Selvaggia. Riescono a scappare, ma è un finale fantastico che suggerisce alcuni sviluppi interessanti per la stagione 3.

Nivellen e una creatura vampirica!

La trama che coinvolge la vecchia conoscenza di Geralt, Nivellen, un grande mostro dall’aspetto orribile, è solo uno dei tanti elementi avvincenti dell’episodio di apertura della seconda stagione. Ciri e The Witcher decidono di passare la notte nella sua villa. Qualcosa è decisamente strano nell’intera faccenda dopo essersi rilassati e aver goduto di alcuni giochi.

Si scopre che Nivellen sta nascondendo una Bruxa, una creatura vampirica di cui è innamorato. Ovviamente, Geralt alla fine uccide i Bruxa nella tenuta di Nivellen dopo una battaglia con lei.

Nivellen, che non ha più niente da nascondere, descrive che, da giovane, si è mescolato con la folla sbagliata e ha commesso un atto terribile con una tale sacerdotessa del tempio, guadagnandosi la sua maledizione che lo avrebbe fatto sembrare orribile dall’esterno e dato che è dentro.

Il Bruxa, Vereena, non si è limitato a vedere quello che ha fatto, e così, di conseguenza, la coppia si è innamorata. Dopo che se ne è andata, Nivellen implora Geralt di porre fine alla sua sofferenza, tuttavia, Ciri e Geralt si voltano disgustati, così come il Macellaio di Blaviken ordina severamente a Nivellen di “farlo da soli”.

Il mostruoso miriapode!

Geralt indaga sui boschi adiacenti per tutto il ricerca del Leshy quella mano che Eskel ha rimosso prima dopo Eskel si trasforma in un Leshy intorno a Kaer Morhen. Lui e Ciri sono entrambi scioccati nello scoprire che ci deve essere qualcosa di ancora più terribile nelle vicinanze. Un gigante Miriapode si dichiara noto annientando il Leshy e concentrandosi su Ciri.

Il cacciatore è diventato la preda all’interno dell’orribile confronto mutante Myriapod quando la creatura alza la testa sinistra dopo essere entrata in contatto con il Leshy. Diversi spettatori saranno senza dubbio sul punto di crollare mentre guardano uccidere il Leshy di Eskel e da allora in poi inseguire Ciri in fuga giù dalla montagna.

Essendo il maestro della manipolazione dei mostri qual è, Geralt si getta praticamente nella mischia che salverebbe per primo il Child of Surprise dalla valle della morte. Potrebbe vedere il lupo Bianco tuffarsi alle spalle di una creatura e tagliargli la testa mentre scende è, in poche parole, una delle seconde stagioni, soprattutto i momenti più soddisfacenti.

Il terrore dei basilischi!

Il confronto culminante nella roccaforte del Witcher anche con il basilisco in fase di deposizione delle uova era davvero un modo appropriato per la chiusura della seconda sezione, ma sebbene il suo squamoso leader venga eliminato abbastanza rapidamente. Sebbene Geralt possa essere un abile cacciatore di mostri, è piuttosto sorprendente vedere come molti dei basilischi divorino rapidamente i suoi commilitoni.

Spezzare l’incantesimo della Madre Immortale non sarà sufficiente, dovrai anche affrontare pericoli simili a rapaci. Quasi sempre, il Witcher preferito di tutti gestisce facilmente il problema e dimostra la sua abilità nel combattimento.

Geralt si fa strada contro nemici terrificanti nella sequenza, che presenta tutto ciò che le persone si aspettano prima dal franchise, ma usa anche il regno mistico per mostrare la sua debolezza e salvare coloro a cui tiene. In parole povere, è praticamente perfetto per mantenere gli spettatori interessati alla terza stagione.

