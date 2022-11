The Witcher Remake sarà un gioco di ruolo open world

Il remake del 2007 Lo stregone darà ai giocatori un po’ più di libertà rispetto alla prima volta. Il remake di The Witcher, sviluppato da CD Projekt Red, sarà open-world, a differenza della versione originale del gioco del 2007, che era leggermente più lineare. Non si sa ancora quando il remake potrebbe essere rilasciato, il che significa che probabilmente è ancora piuttosto lontano.

La nuova rivelazione sulla struttura del gioco è arrivata da una diapositiva nella presentazione agli investitori del terzo trimestre del CD Project Group. La diapositiva include una grafica sgargiante piena di fuoco con un logo per il remake nel carattere riconoscibile di The Witcher e descrive il gioco come un “gioco di ruolo open world per giocatore singolo basato sulla trama”. Sebbene questo non ci indichi molto su come potrebbe essere il mondo aperto del remake, sembra un cambiamento piuttosto grande rispetto al gioco originale, che ha dato ai giocatori alcuni ambienti più grandi da esplorare mentre uccidevano mostri e guadagnavano aggiornamenti per Gerald, ma nel complesso era abbastanza lineare.

Sebbene nulla di tutto ciò sia terribilmente sorprendente, dato che è esattamente la struttura che ha aiutato la serie a sfondare con il grande successo del 2015 The Witcher 3: Caccia Selvaggia, è leggermente diverso dalla struttura del gioco originale. Ancora più importante, suggerisce che CD Projekt amplierà l’ambito del primo gioco e potrebbe raccontare la stessa storia offrendo ai giocatori un mondo molto più ampio ed espansivo da esplorare attorno ad esso.