The Witcher arriva su Lost Ark in the West questo gennaio, portando nuove missioni e costumi

I crossover MMO sono quasi previsti a questo punto. Qualsiasi gioco con una base di giocatori costante e frequenti aggiornamenti dei contenuti è pronto per una promozione incrociata e Lost Ark ne ha uno in arrivo molto presto. Il crossover Lost Ark x Witcher è stato annunciato circa un mese fa, ma ora abbiamo alcuni dettagli concreti su cosa include e quando inizierà.

Il crossover The Witcher è già attivo nella versione sudcoreana del gioco, ma i giocatori nel resto del mondo avranno la loro possibilità a gennaio. In precedenza, lo sviluppatore Smilegate aveva affermato solo che il crossover sarebbe avvenuto “all’inizio del 2023”. Prevediamo presto una data specifica e le nuove cose verranno probabilmente aggiunte come parte del regolare aggiornamento mensile del gioco all’inizio di gennaio.

L’annuncio sul sito web di Lost Ark rende il contenuto abbastanza intrigante. “I festeggiamenti di una bellissima isola sono stati interrotti da un vortice mistificante”, si legge. “Scoprire i misteri porterà a incontrare personaggi iconici di The Witcher su un’isola completamente nuova e in nuove missioni evento.” Ci aspettiamo di dare la caccia come minimo a demoni, grifoni e lupi mannari. Incrociamo le dita per uno scontro anche con le megere. L’immagine nel post del blog mostra una montagna a forma di medaglione della Scuola del Lupo di Geralt, quindi c’è un chiaro obiettivo per accontentare i fan.

Insieme a questo arriva una selezione di cosmetici a tema Witcher. Nell’annuncio sono stati mostrati lo stesso Geralt, Ciri, Dandelion, Yennefer e Triss, tutti con abiti abbinati alle loro controparti di CD Projekt Red, quindi quelli devono essere i costumi. Smilegate promette anche “nuove cicatrici di personalizzazione del personaggio, carte, strutture di roccaforte, emoji e altro” nel crossover.

Questo dovrebbe essere un buon modo per i fan di Witcher di fischiare mentre aspettano il prossimo gioco della serie. La pre-produzione di The Witcher 4 è iniziata e sarà l’inizio di una saga completamente nuova, secondo CDPR. Inoltre, è in fase di sviluppo anche un remake open world di The Witcher 1.