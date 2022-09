The Sims 4 sarà disponibile gratuitamente a ottobre

The Sims 4 è un grande successo da otto anni ormai, con molti aggiornamenti regolari pieni di novità e molte mod di contenuto personalizzate dalla community. Quella comunità è pronta a crescere ancora perché il gioco sarà gratuito il prossimo mese.

Come annunciato da EA, il gioco base di The Sims 4 sarà scaricabile gratuitamente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam, Origin e il launcher EA a partire da martedì 18 ottobre. Se sei un membro EA Play o EA Play Pro, riceverai edizioni speciali del gioco: l’EA Play Edition include il Get To Work Expansion Pack, mentre l’EA Play Pro Edition include quell’espansione più il Toddler Stuff Pack. Per tutti gli altri, otterrai il gioco vanilla e dovrai aprire il tuo portafoglio se desideri contenuti aggiuntivi. Alcune delle aggiunte più recenti includono il Game Pack Werewolves e il High School Years Expansion Pack.

Se possiedi già il gioco, non preoccuparti: EA non ha dimenticato il tuo acquisto precedente. Da oggi al 17 ottobre, tutti gli attuali giocatori di Sims 4 possono scaricare gratuitamente il kit Desert Luxe, aggiungendo decorazioni per interni ed esterni ispirate al deserto del sud-ovest. Questo è inteso come un ringraziamento da parte dello sviluppatore e sarà disponibile per richiedere dal menu principale del gioco.

Lo stesso giorno in cui The Sims 4 sarà disponibile gratuitamente, EA terrà un Summit Behind The Sims per parlare del futuro della serie. Andrà in onda sui canali YouTube e Twitch di The Sims alle 13:00 ET / 10:00 PT e puoi aspettarti teaser per i nuovi contenuti in arrivo. EA ha promesso che “continuerà a sviluppare e rilasciare pacchetti, kit e Sims Delivery Express drop nel prossimo futuro”.

Sarà interessante vedere cosa fa questa mossa free-to-play per la popolarità di The Sims 4. Fall Guys: Ultimate Knockout ha seguito la stessa strada all’inizio di quest’anno, portando ben 50 milioni di giocatori a provare il gioco.