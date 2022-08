The Outlast Trials di Red Barrels riceverà una closed beta per Halloween

L’ultimo titolo della serie horror di Outlast sarà giocabile questo Halloween, ma solo in versione beta chiusa. Lo sviluppatore Red Barrels ha annunciato un’imminente beta, ma purtroppo nessuna data di rilascio completa per il suo nuovo gioco horror cooperativo, durante la presentazione di Opening Night Live della Gamescom martedì.

I fan di Outlast ne avranno un assaggio Le prove Outlast dal 28 ottobre al 1 novembre, ha detto Red Barrels. Lo studio non ha spiegato come i giocatori potranno entrare nel beta test, che sembra essere per la versione PC Windows del gioco tramite Steam, ma ha detto ai fan di rimanere sintonizzati.

Le prove Outlast porta per la prima volta il multiplayer cooperativo nella serie. La storia principale del gioco dell’era della Guerra Fredda può essere giocata in modalità cooperativa con un massimo di quattro giocatori mentre tutti cercano di sopravvivere a una serie di esperimenti brutali e strani, dopo essere stati rapiti da un’entità misteriosa chiamata Murkoff Corporation.

Annunciati i barili rossi Le prove Outlastil terzo gioco della serie, nel 2019. L’originale Sopravvissuto è stato rilasciato per la prima volta nel 2013 su PlayStation 4 con Sopravvissuto 2 in uscita qualche anno dopo, nel 2017. Nonostante questo sia il terzo gioco di Outlast, lo sviluppatore Red Barrels ha affermato in passato che non lo è Sopravvissuto 3un sequel diretto che prevede di realizzare alla fine.