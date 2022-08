The Last Of Us Part 1 Firefly edition data, ora e come acquistare

The Last Of Us Parte 1 il remake uscirà la prossima settimana e sono state annunciate una data e un’ora di rifornimento per quando TU i fan possono provare ad acquistare la straordinaria edizione Firefly.

Anche se superficialmente sembra solo visivamente migliore, c’è molto da aspettarsi con il TU remake diverso da una grafica meravigliosa. PlayStation ha fornito un elenco completo delle nuove funzionalità di accessibilità, mentre il trailer della panoramica del gameplay mostra nuovi abiti e una nuova modalità di morte permanente.

C’è molto di più, come animazioni migliori, e i fan più accaniti potranno acquistare il pacchetto più desiderabile la prossima settimana.

Quando viene ripristinata l’edizione Firefly di The Last Of Us Part 1?

La data di rifornimento e il conto alla rovescia dell’ora per The Last Of Us Parte 1 remake Firefly edition è alle 21:00 PT del 1 settembre e alle 00:00 ET del 2 settembre.

Tutte le ore di cui sopra provengono dall’account Twitter di Naughty Dog. Sfortunatamente, questo è solo per gli Stati Uniti.

Non c’è una data o un’ora di rifornimento per TU fan nell’UE al momento della scrittura. Tuttavia, Naughty Dog ha affermato che stanno lavorando con Sony Interactive Entertainment per fornire qualcosa per l’UE e aggiorneremo questo articolo quando verrà fornito un annuncio.

Come acquistare l’edizione Firefly del remake di The Last Of Us Part 1

TU i fan potranno solo acquistare The Last Of Us Parte 1 rifare l’edizione Firefly da PlayStation Direct il 1/2 settembre.

Naughty Dog afferma che le vendite verranno effettuate in base all’ordine di arrivo, quindi dovrai essere veloce. Costa $ 99,99 e viene fornito con quanto segue:

Storia per giocatore singolo di TLOU e capitolo prequel Left Behind per PS5™

Vetrina SteelBook in edizione limitata

The Last of Us: American Dreams Comics #1 – #4 con una nuova copertina

Sblocco anticipato dei seguenti oggetti di gioco: Aumento delle abilità di creazione e velocità di guarigione La velocità di ricarica di 9 mm e la capacità della clip del fucile aumentano gli aggiornamenti Frecce esplosive Modificatore di gioco Filtro Dither Punk e Modalità Speedrun Sei skin per armi: pistola in oro nero da 9 mm, pistola in filigrana d’argento da 9 mm, fucile tattico in gomma, fucile a pompa in quercia scolpita, arco bianco artico, arco nero carbone



Con l'avvicinarsi del lancio di The Last of Us Part I, siamo lieti di annunciare che avremo un altro set limitato di Firefly Edition disponibili per l'acquisto il 22/09/22 alle 00:00 ET negli Stati Uniti. first serve base, esclusivamente su https://t.co/jNaJbIVBRw. pic.twitter.com/Efv2unr2nQ — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 26 agosto 2022

Bonus per la prenotazione di TLOU

Se non riesci a ottenere l’edizione Firefly, i bonus di preordine per qualsiasi versione di The Last Of Us Parte 1 Remake sono come segue:

Supplementi bonus.

Parti bonus per armi.

Di seguito è riportato il prezzo e le funzionalità per i pacchetti Standard e Digital Deluxe disponibili per l’acquisto (tramite il negozio PSN):

Edizione standard – £ 69,99:

Bonus pre-ordine

Capitolo prequel lasciato alle spalle

Edizione Digitale Deluxe:

Bonus pre-ordine

Capitolo prequel lasciato alle spalle

Due potenziamenti delle abilità (sblocco anticipato)

Aggiornamento pistola/fucile (sblocco anticipato)

Frecce esplosive (sblocco anticipato)

Filtro Dither Punk (sblocco anticipato)

Modalità Speedrun (sblocco anticipato)

Sei skin per armi (sblocco anticipato)

In altre notizie, le previsioni del nuovo PS Plus di settembre 2022 e due partite in uscita la prossima settimana