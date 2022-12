The Game Awards 2022: le più grandi notizie, annunci e trailer

I Game Awards, ospitati da Geoff Keighley, sono noti non solo per i loro premi, ma anche per le notizie che generano: ci sono molti trailer e rivelazioni di giochi in anteprima mondiale promessi. Durante l’evento di giovedì, Keighley ha consegnato i premi per i migliori giochi dell’anno tra ore di annunci, inclusi aggiornamenti del gioco, date di rilascio e nuovi trailer.

Keighley ha preso in giro l’evento in vista della trasmissione di giovedì; arrivando all’evento, i fan sapevano di aspettarsi certe cose, come Tekken 8 notizie, un trailer per Destino 2‘S Colpo di luce espansione e un’esibizione della band Hozier, che contiene una canzone Dio della guerra Ragnarök. Nonostante tutte le anticipazioni, ci sono stati molti annunci di giochi esclusivi e, naturalmente, le anteprime mondiali firmate da Keighley.

Ti sei perso lo spettacolo o vuoi passare direttamente ai trailer? Ecco gli annunci più importanti dei The Game Awards 2022.

Mike Mignola sta realizzando un videogioco Hell Boy con Upstream Arcade, Good Shepard Entertainment e Dark Horse Comics. Il cel-shading Hell Boy: Rete di Wyrd arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Nessuna data di rilascio ancora.

Tra di noi non è più solo un party game di deduzione sociale: il 9 dicembre avrà una modalità nascondino.

Il sesto capitolo della leggendaria serie di Street Fighter uscirà il 2 giugno 2023 e include un minigioco gastronomico!

Fondamentalmente il gioco dell’anno 2020 per tutti, Ade sta ottenendo un sequel con protagonista la principessa degli inferi. Verrà rilasciato in accesso anticipato, con dettagli sulla tempistica che arriveranno nel 2023.

No, questo non è tecnicamente Bioshock, ma è un nuovo gioco annunciato dal suo creatore, Ken Levine. Non c’è ancora una data di uscita.

Veloce sulle guarigioni di Baionetta 3, PlatinumGames ha in arrivo un altro gioco di Bayonetta. Questa volta, è una storia sulle origini che arriverà su Nintendo Switch il 17 marzo 2023.

Lama della Terra è il prossimo gioco da Celeste creatore Extremely OK Games, in arrivo nel 2024.

Il prossimo gioco di Hideo Kojima è Death Stranding 2, mostrato in un oscuro trailer che, ancora una volta, presenta un bambino. Kojima era presente ai The Game Awards per presentare il trailer. Norman Reedus e Léa Seydoux torneranno ancora una volta Death Stranding 2.

È il primo trailer di gioco per Tekk 8, dove “i pugni incontreranno il destino”. Naturalmente.

L’attesissimo Diavolo 4 uscirà il 6 giugno 2023, ha annunciato Blizzard Entertainment ai The Game Awards. La data di uscita è trapelata giovedì scorso, insieme a un rapporto del Washington Post che suggeriva che una cattiva gestione avesse portato a ritardi del gioco e che il team avrebbe dovuto faticare per finirlo in tempo.

Il nuovo Super Mario Bros. il film sembra così bello – un sacco di rospi! Il film uscirà il 7 aprile 2023.

Crash Bandicoot ritorna con un nuovo gioco d’azione multiplayer dello sviluppatore Toys for Bob. È chiamato Crash Team Rumble. Ecco il succo: i giocatori si batteranno a vicenda mentre combattono per il frutto Wumpa. È previsto per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X nel 2023.

Idris Elba, che interpreta un personaggio chiamato Solomon Reed, arriverà Cyberpunk 2077 nel suo prossimo DLC Phantom Liberty, previsto per qualche tempo nel 2023.

Anello Elden lo sviluppatore FromSoftware sta riavviando la sua serie di mech Armored Core: da allora il franchise non ha avuto un nuovo gioco Nucleo corazzato: Giorno del verdetto è stato rilasciato nel 2013.

Fantasia finale 16 ha una data di uscita, grazie a un nuovo trailer tutto sulla vendetta. Il gioco uscirà il 22 giugno 2023 come esclusiva PlayStation.