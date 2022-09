TFT Set 7.5 Data di rilascio e tempo di manutenzione per Tattiche di combattimento a squadre Uncharted Realms

Il TFT La data e l’ora di rilascio del set 7.5 Uncharted Realms sono state programmate per giovedì 8 settembre, in arrivo come parte della Patch 12.17 della Lega.

E con l’ultima espansione di Tattiche di Teamfight in arrivo alla fine di questa settimana, l’attesa per il lungo periodo di test è quasi finita.

Come al solito, il nuovo set sarà l’obiettivo principale per la maggior parte dei fan, ma ci sarà anche un nuovo Battle Pass da provare e anche molte modifiche ai tratti verranno rilasciate.

Il Pass+ di metà set avrà un costo di 1295 RP da sbloccare e include contenuti esclusivi come la Secret Spa, la nuovissima arena T3 che sarà la ricompensa finale nei livelli a pagamento.

Ecco tutto ciò che sappiamo sul lancio di Teamfight Tactics Uncharted Realms di questa settimana, inclusi i tempi di manutenzione del server.

La data di rilascio di TFT Set 7.5 è stata programmata per giovedì 8 settembre, con la manutenzione del server in arrivo.

I tempi di inattività dovranno essere completati prima che i giocatori possano accedere ai nuovi contenuti pianificati per questo mese e oltre. Gli sviluppatori Riot Games hanno confermato che i server PC di NA torneranno online alle 6:00 PDT, con i contenuti del negozio che seguiranno alle 11:00 PDT e il lancio di Uncharted Realms Mobile previsto per le 16:00 PDT.

Riot Games ha anche condiviso come il lancio dell’8 settembre di Uncharted Realms verrà eseguito sui server dell’UE, con il team di sviluppo di TFT che conferma in una nuova dichiarazione: “A partire dal 08/09/2022 alle 03:30 BST le code classificate saranno disabilitate in preparazione per patch 12.17. Alle 05:00 BST del 08/09/2022 i server verranno chiusi e tutte le partite in corso termineranno con un pareggio e le statistiche non verranno registrate. Stimiamo che i campi di battaglia non saranno disponibili per 3 ore”.

Tempi chiave in NA e EUW

NA PC – 6:00 PDT

NA Mobile – 16:00 PDT

Negozio NA – 11:00 PDT

EUW – 8:00 BST

Le ultime notizie su quando i fan potranno scaricare TFT Set 7.5 saranno condivise da Riot Games tramite le sue piattaforme di social media il giorno del lancio, e questo sarà anche il luogo in cui verranno comunicate eventuali modifiche al programma ufficiale.

E riguardo al modo in cui alcune delle funzionalità esistenti saranno influenzate dal rilascio di metà set, Riot Games lo ha condiviso sul prossimo aggiornamento di Uncharted Realms, dicendo ai fan: “Questa volta il Pass+ offrirà uova di Little Legend limitate a ciascuno dei nuove specie di Uncharted Realms: Bungo e Prancie. Durante le tue esplorazioni Pass+, otterrai due uova di Bungo e due uova di Prancie.

