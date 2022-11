Terraria 1.4.5 annunciato per il 2023, includerà contenuti Dead Cells

L’ultimo aggiornamento 1.4.5 di Terraria è stato annunciato e il combattimento con la spada incantesimi sarà affiancato dal roguelite hack-and-slash Dead Cells. Questo aggiornamento è un’altra collaborazione indipendente per l’amato gioco di sopravvivenza e consentirà ai giocatori di godersi i nuovi contenuti in Terraria a tema di questa avventura Metroidvania. Questa mossa fa avanzare ulteriormente il rapporto di Terraria con altri sviluppatori indipendenti sul mercato.

Lo sviluppatore Re-Logic ha dichiarato in un Dev Post che il lavoro sull’aggiornamento futuro inizierà nel nuovo anno dopo aver completato gli aggiornamenti rapidi necessari per la versione 1.4.4. Questa affermazione implica che il lavoro non è ancora iniziato su questa nuova versione, ma arriverà presto nel calendario degli sviluppatori. Alla fine, gli sviluppatori sperano di aggiungere altre funzionalità, come il crossplay, entro la fine del 2023, che dovrebbero aiutare a espandere ulteriormente la community.

Da parte di Dead Cells, il gioco sta ottenendo anche alcuni contenuti di Terraria. C’è un’arma speciale in arrivo su Dead Cells, la spada celeste Starfury, che ti consente di abbattere i nemici con una spada rosa brillante che farà cadere le stelle dal cielo e colpirà i nemici intorno a te. Questa arma iconica è uno dei tanti nuovi contenuti di Terraria in arrivo su Dead Cells. Il gioco riceverà anche “The Guide”.

La versione 1.4.5 di Terraria verrà rilasciata nel 2023, probabilmente subito dopo il nuovo anno, e non includerà solo contenuti crossover Dead Cells. Tuttavia, l’annuncio della collaborazione di Dead Cells è l’unica nuova informazione che abbiamo raccolto sulla versione in arrivo. Resta sintonizzato per ulteriori informazioni su quali nuove funzionalità possiamo aspettarci nella versione 1.4.5 di Terraria. I fan di Dead Cells possono guardare il trailer ufficiale qui sotto per dare un’occhiata al nuovo aggiornamento.