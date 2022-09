Temtem arriverà su Nintendo Switch? Spiegazione della data di rilascio

Temtem arriverà su più piattaforme alla fine di questo mese e molti fan sono curiosi di scoprire se il rivale Pokemon sarà disponibile su Nintendo Switch.

Una data di uscita sulla console portatile sembra una combinazione perfetta, soprattutto considerando quanto si sono rivelati popolari i giochi Pocket Monster.

E mentre Temtem non deve affrontare una vera concorrenza su dispositivi PlayStation, Xbox o PC, il fatto che sia un titolo indie unico lo rende perfetto anche per Nintendo Switch.

Temtem sta arrivando su Nintendo Switch

Temtem arriverà su Nintendo Switch e il team di sviluppo ha confermato che sarà disponibile come download digitale dall’eShop martedì 6 settembre 2022.

Il prezzo per il nuovo gioco è stato fissato a $ 44,99 e include elementi sia per giocatore singolo che multiplayer. Temtem sarà disponibile per giocare in tutte le diverse modalità disponibili sulle console Switch, tra cui la modalità TV, la modalità da tavolo e la modalità portatile.

E con un peso di 4,3 GB, dovrebbe essere un’installazione abbastanza semplice per chiunque abbia una console di base o un Nintendo Switch Lite.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Streamer e appassionati di @Twitch, cosa sarebbe il lancio di un gioco senza alcuni drop di Twitch? 💜 Guarda qualsiasi streaming di Temtem in questi orari e guadagna ricompense esclusive per iniziare il tuo viaggio con stile! Inizio: 06.09.22, 9:00 PST / 16:00 UTCE Fine: 12.09.22, 9:00 PST / 16:00 UTC pic.twitter.com/DH8nNKlbGA — Temtem 📢 4 giorni fino al 1.0!!! (@PlayTemtem) 1 settembre 2022

Gli sviluppatori Crema hanno confermato che Temtem offrirà crossplay e cross-progression il primo giorno insieme ai giocatori Xbox Series X e PC. E per coloro che vogliono saperne di più su come funzionerà Temtem su Nintendo Switch, Crema ha rilasciato questa dichiarazione sulle prestazioni nell’agosto 2022, dicendo ai fan:

“Per i giocatori orientati alle specifiche: il gioco utilizza una risoluzione dinamica per mantenere un costante 30fps. Ciò significa che si adatterà alle circostanze e fornirà più o meno soluzioni a seconda di quanto sia impegnativa la situazione.

“In generale, tuttavia, la risoluzione in modalità docked è di circa 900p, salendo fino a 1080p e scendendo a 700p in circostanze molto impegnative, mentre in modalità sganciata si attesta molto costantemente intorno a 720p, con occasionali down point di 560p.”

È probabile che ciò metta la versione Nintendo Switch del gioco in fondo alla classifica in termini di prestazioni rispetto ad altre piattaforme quando si utilizza la modalità portatile o si gioca su Nintendo Switch Lite.

