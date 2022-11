Tempo di rilascio ufficiale dell’aggiornamento invernale di Halo Infinite per la modalità Forge e la campagna cooperativa

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per il Alone Infinito l’aggiornamento invernale è stato confermato e la modalità Forge uscirà più tardi oggi insieme alla modalità cooperativa online per la campagna.

Oltre alla modalità Forge e alla campagna cooperativa, il Alone Infinito l’aggiornamento invernale porta anche un nuovo pass battaglia per il divertimento dei fan. Questo Battle Pass includerà 30 livelli e non scadrà mai, e fornirà ai fan un regalo Birthday Bash Kill Effect gratuito.

Mentre la battaglia passa eccitante, lo è ancora di più l’arrivo di nuove funzionalità.

La data di uscita ufficiale e il conto alla rovescia dell’ora per quando il Alone Infinito l’aggiornamento invernale uscirà con la modalità Forge e la campagna cooperativa è alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 17:00 GMT/18:00 BST dell’8 novembre.

Tutte le ore di cui sopra sono state confermate dall’account Twitter ufficiale della serie. Verrà inoltre lanciato alle 05:00 AEDT e alle 07:00 NZDT il 9 novembre.

Oltre alle nuove funzionalità, gli aggiornamenti del saldo sandbox sono stati condivisi. Ciò include modifiche ad armi come la pistola al plasma e la carabina a impulsi, oltre ad altri miglioramenti come la mira.

Modalità Forgia e campagna cooperativa

Con il Alone Infinito l’aggiornamento invernale arriva con l’arrivo della modalità Forge e della campagna cooperativa online.

Sappi che la modalità Forge verrà rilasciata in formato beta. Le FAQ sulla beta di 343 forniscono molti dettagli sull’attesissima funzionalità, incluso come creare mappe e condividerle con il pubblico.

Per quanto riguarda la campagna cooperativa, potrai rivivere la storia del gioco con quattro amici. Sfortunatamente, è limitato al solo online, il che significa che non puoi giocare in locale o sul divano.

