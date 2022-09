Tempo di rilascio, stato del Game Pass e come giocare in anticipo

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Cantore d’inferno di metallo uscirà su PlayStation, PC e Xbox Game Pass tra un paio di giorni, ma gli appassionati di heavy metal possono uccidere i demoni mentre ascoltano buona musica in questo momento giocando in accesso anticipato.

Le recensioni per lo sparatutto basato sul ritmo sono fantastiche finora. Forbes afferma che è uno degli “sparatutto in prima persona più soddisfacenti degli ultimi anni”, nel frattempo VGC lo ha elogiato come “l’eccellenza nella ricerca di punteggi alti e sbalorditivi”.

È un’esperienza eccellente per gli amanti della buona musica e delle fantastiche riprese in prima persona e puoi giocare oggi invece di aspettare 48 ore.

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Cantore d’inferno di metallo uscirà alle 01:00 PT, alle 04:00 ET e alle 09:00 BST del 15 settembre.

Queste ore vengono per gentile concessione del negozio PSN. Non c’è il conto alla rovescia su Steam o sul Microsoft Store, ma le date sono le stesse.

Sebbene venga lanciato ufficialmente tra due giorni, il suo accesso anticipato è stato lanciato in tutte le ore sopra indicate il 13 settembre. E, se preferisci giocare oggi piuttosto che aspettare, puoi farlo facilmente poiché l’opportunità si presenta senza costi aggiuntivi.

Come giocare ad accesso anticipato

Devi semplicemente preordinare il gioco per goderti il ​​suo accesso anticipato di 48 ore.

Costa £ 32,99 su PlayStation, £ 33,49 su Xbox e non sembrano esserci altri bonus per il preordine. Sfortunatamente, non sembra esserci la stessa opportunità per Steam in quanto può essere inserito nella lista dei desideri solo prima del lancio.

Metal Hellslinger è su Xbox Game Pass?

Lanciafiamme di metallo è su Xbox Game Pass dal primo giorno, il 15 settembre.

Secondo Xbox News, gli abbonati a Game Pass sia su PC che su Xbox Series X/S potranno godersi il gioco senza costi aggiuntivi. Puoi iscriverti al servizio di abbonamento di Microsoft per £ 7,99 al mese oppure puoi ottenere un abbonamento Ultimate per £ 10,99 al mese.

È un’altra fantastica aggiunta al primo giorno per gli abbonati Microsoft e non vediamo l’ora di uccidere i demoni DESTINO-style mentre fai headbanging con artisti incredibili come Alissa White-Gluz.

