Tempo di rilascio in Nuova Zelanda e come giocare

Call of Duty Modern Warfare 2 Il multiplayer 2022 verrà lanciato molto presto e i fan possono giocare con l’accesso anticipato CoD MW2 online utilizzando il trucco della data e dell’ora di rilascio della Nuova Zelanda su Xbox.

Come notato dal post sul blog anti-cheat di Activision, solo i giocatori su PC dovranno allegare un numero di telefono per giocare Call of Duty Modern Warfare 2 multigiocatore. È lo stesso identico requisito di Zona di guerra nel 2020, quindi non devi fare nulla se da allora hai giocato al battle royale di Activision.

Sfortunatamente, il trucco non è disponibile su PC poiché i computer hanno un lancio globale, ma puoi giocare in accesso anticipato su console Xbox.

A che ora esce il multiplayer CoD MW2 in Nuova Zelanda?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Call of Duty Modern Warfare 2 Il multiplayer 2022 uscirà in Nuova Zelanda alle 00:00 NZDT del 28 ottobre.

Per CoD MW2 fan negli Stati Uniti e nel Regno Unito, questo si traduce in 04:00 PT, 07:00 ET e 12:00 BST il 27 ottobre. Questi orari di lancio sono forniti dal negozio PSN neozelandese.

Come giocare all’accesso anticipato multiplayer di CoD MW2

Call of Duty Modern Warfare 2 I fan del 2022 possono ottenere e giocare in accesso anticipato Call of Duty MW2 multiplayer usando il trucco della data e dell’ora di rilascio della Nuova Zelanda.

A condizione che tu abbia preordinato e precaricato su Xbox, segui semplicemente i passaggi seguenti:

Seleziona Impostazioni

Fare clic su Sistema

Procedi a Lingua e posizione

Cambia posizione in Nuova Zelanda

Ripristina la console Xbox

C’è anche un trucco neozelandese per PlayStation, ma alla fine non ne vale la pena. Dovresti creare un profilo neozelandese separato e dovresti pagare di più per acquistare carte regalo da PC Game Supply.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro I RAID arrivano in @CallofDuty entro la fine dell’anno. Seguendo gli eventi della campagna #MWII, ogni fase stagionale farà avanzare la nostra storia in corso, mentre vecchi amici e nuovi nemici risolvono questioni in sospeso… Maggiori informazioni a seguire. — Infinity Ward (@InfinityWard) 26 ottobre 2022

Bonus di Call of Duty Modern Warfare 2 2022

Il Call of Duty MW2 Il multiplayer del 2022 verrà lanciato presto e di seguito sono riportati tutti i bonus che ricevi se hai acquistato l’edizione Vault:

Pacchetto Operatore Red Team 141

FJX caveau di armi di cenere

Pass battaglia (1 stagione)

55 salti di livello

Pacchetto Operatore Oni (solo PlayStation)

Ricorda, oltre al multiplayer online per CoD MW2, abbiamo ancora la data di rilascio di Warzone 2.0 da anticipare a novembre. Questo sarà rilasciato come prodotto gratuito per giocare a parte.

