Tempo di rilascio di Genshin Impact 3.1, conto alla rovescia per la manutenzione PT, ET, UK BST

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Genshin Impact l’aggiornamento 3.1 uscirà e inizierà in PDT, EST e BST nel Regno Unito è quasi arrivato e Hoyoverse ha annunciato il programma di manutenzione e tutti i prossimi banner.

C’è molto per i viaggiatori di Teyvat da anticipare con il prossimo capitolo. Non solo c’è l’arrivo di tre nuovi personaggi, ma anche la data di lancio è lo stesso giorno Genshinè il compleanno. Per celebrare il suo secondo anniversario, gli sviluppatori ospiteranno un concerto il 2 ottobre.

Non vediamo l’ora che arrivi il concerto, ma – prima di allora – potremo tutti calarci nei panni di tre nuovi personaggi.

Genshin Impact 3.1 tempo di manutenzione

Il tempo di aggiornamento e manutenzione per Genshin Impact la versione 3.1 è alle 15:00 PDT, alle 18:00 EST e alle 23:00 BST per il Regno Unito il 27 settembre.

Il post sul blog di Hoyoverse dice che la manutenzione inizia alle 06:00 UTC+8 del 28 settembre, e questo si traduce in tutte le ore di cui sopra. Come con le patch precedenti, non sarai in grado di accedere al gioco.

Quando esce Genshin Impact 3.1?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando Genshin Impact l’aggiornamento 3.1 uscirà alle 20:00 PDT e alle 23:00 EST del 27 settembre, nonché alle 04:00 BST per il Regno Unito il 28 settembre.

Tutte le ore di cui sopra dipendono dalla manutenzione del gioco della durata di cinque ore come previsto da Hoyoverse. È possibile che la versione possa iniziare prima o dopo il previsto, ma questo non è successo con nessuno dei capitoli precedenti.

Gli sviluppatori cinesi stanno premiando tutti i giocatori con 300 Primogem come compensazione per i tempi di inattività del gioco.

Demo del personaggio – "Candace: Scudo di protezione giurata" | Genshin Impact Gli abitanti del villaggio di Aaru dicono spesso che Candace è la linea di difesa più forte del villaggio, proprio come quel suo benedetto scudo.

Date di rilascio del banner

Il primo stendardo di Hoyoverse per il prossimo capitolo è Cyno e una replica di Venti con il nuovo eroe Candace come personaggio a 4 stelle.

Gli altri personaggi a 4 stelle per lo stendardo Cyno e la replica di Venti sono Kuki Shinobu e Sayu. Questi desideri dell’evento del personaggio dureranno fino al 14 ottobre e saranno sostituiti da una replica di Albedo con il nuovo personaggio a 5 stelle Nilou.

