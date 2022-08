Tempo di rilascio di Genshin Impact 3.0, conto alla rovescia per la manutenzione PT, EST, UK BST

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Genshin ImpacL’aggiornamento 3.0 uscirà e inizierà in PDT, EST e BST nel Regno Unito è quasi arrivato e Hoyoverse ha annunciato il programma di manutenzione e i prossimi banner.

Il prossimo capitolo è incredibilmente eccitante. Non solo potremo finalmente esplorare la regione di Sumeru, ma riceveremo subito anche due nuovi personaggi a Tighnari e Collei.

Non vediamo l’ora di esplorare finalmente Sumeru e interpretare i personaggi di Dendro, e la buona notizia è che tutto arriverà in un paio di giorni.

Genshin impatto | Trailer della versione 3.0 "Il mattino a Thousand Roses Brings".

Genshin Impact 3.0 tempo di manutenzione

Il tempo di aggiornamento e manutenzione per Genshin Impact la versione 3.0 è alle 15:00 PDT, alle 18:00 EST e alle 23:00 BST per il Regno Unito il 23 agosto.

Il post sul blog di Hoyoverse dice che la manutenzione inizia alle 06:00 UTC+8 del 24 agosto, e questo si traduce in tutte le ore di cui sopra. Come con le patch precedenti, non sarai in grado di accedere al gioco.

Quando esce Genshin Impact Update 3.0?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando Genshin Impact l’aggiornamento 3.0 uscirà alle 20:00 PDT e alle 23:00 EST del 23 agosto, così come alle 04:00 BST per il Regno Unito il 24 agosto.

Tutte le ore di cui sopra dipendono dalla manutenzione del gioco della durata di cinque ore come previsto da Hoyoverse. È possibile che la versione possa iniziare prima o dopo il previsto, ma questo non è successo con nessuno dei capitoli precedenti.

Gli sviluppatori cinesi stanno premiando tutti i giocatori con 300 Primogem come compensazione per i tempi di inattività del gioco.

Date di rilascio del banner

Il primo stendardo di Hoyoverse per il prossimo capitolo è Tighnari e una replica di Zhongli con Collei a 4 stelle.

Gli altri personaggi a 4 stelle per la replica di Tighnari e Zhongli sono Diona e Fischl. Questi desideri dell’evento del personaggio dureranno fino al 9 settembre e saranno sostituiti da una replica di Ganyu e Koimiya con Dori a 4 stelle.

