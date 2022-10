Tempo di rilascio del DLC RE8 Village Shadows of Rose e prezzo di espansione di Winters

La data e l’ora di rilascio in cui il Resident Evil Village DLC, Ombre di rosauscirà è quasi arrivato e il prezzo per il RE8 Espansione Winters è stato annunciato insieme all’edizione Gold.

Le recensioni sono fuori per il Resident Evil Village DLC e sono per lo più positivi. Pushsquare ha dato un 8/10 affermando che è breve ma pieno di “sequenze incredibilmente fantasiose, enigmi divertenti”, mentre Inverse afferma che è “un’esperienza imperdibile di Resident Evil”.

Non vediamo l’ora di calarci nei panni di Rose e saremo tutti in grado di porre fine al calvario della famiglia Winters in pochi giorni.

Quando esce il DLC Resident Evil 8 Village?

La data e l’ora di rilascio in cui il Villaggio di Resident Evil 8 DLC, Ombre di rosa e L’espansione degli inverniuscirà alle 21:00 PT del 27 ottobre, nonché alle 00:00 ET e alle 00:00 BST del 28 ottobre.

Tutti gli orari di cui sopra sono forniti dal negozio PSN ed è lo stesso per il RE8 Edizione oro. Non c’è il conto alla rovescia su Steam, ma l’espansione e l’edizione Gold verranno lanciate il 28 ottobre anche per PC.

Invece di interpretare ancora una volta Ethan Winters, Ombre di rosa ti metti nei panni di sua figlia. Capcom ha confermato che la storia “concluderà la saga della famiglia Winters” iniziata inizialmente RE7.

Oltre a un finale narrativo, il 28 ottobre segna anche l’uscita della modalità in terza persona. Se non vedi l’ora di vedere l’affascinante gigantessa Lady Dimitrescu in gloria in terza persona, puoi scaricare e giocare subito alla demo in terza persona.

Prezzo di espansione RE8 Shadows of Rose e Winters

Il prezzo del Resident Evil Village DLC, Ombre di rosa e L’espansione degli inverniè di £ 15,99.

Questo è quanto costa il bundle WE sullo store PSN. Il contenuto della storia SOR fa parte del pacchetto insieme a quanto segue:

Modalità in terza persona: gioca la storia principale da una prospettiva completamente nuova.

I mercenari Ordini aggiuntivi: tre nuovi personaggi si uniscono alla mischia, tra cui la statuaria Lady Dimitrescu, controllabile per la prima volta.

Se non hai giocato RE8puoi acquistare il Resident Evil Village Gold Edition per £ 44,99 per ottenere il gioco base e il L’espansione degli inverni in un unico pacchetto.

