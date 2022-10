Tempo di precaricamento PS4, PS5, Xbox e come pre-scaricare oggi

La data e l’ora di precaricamento per Overwatch 2 su PC è già passato, ma oggi tutti su PS4, PS5 e Xbox possono pre-scaricare il sequel di Blizzard.

Blizzard è tanto atteso OW2 è molto eccitante per i fan del gioco originale. Ci sono un sacco di nuovi eroi da anticipare come la ragazza volpe Kiriko e il buff Junker Queen, e sarai in grado di sbloccare questi personaggi gratuitamente ma tramite Battle Pass.

Il PvP free-to-play verrà lanciato più tardi oggi e i fan su console possono effettuare il pre-download alcune ore prima del lancio, a condizione che soddisfino alcune condizioni stabilite da Blizzard.

Quando puoi precaricare Overwatch 2?

La data e l’ora di precaricamento per quando è possibile pre-scaricare Overwatch 2 su PS4, PS5 e Xbox è alle 09:00 PT, alle 12:00 ET e alle 17:00 BST del 4 ottobre.

Se giochi su PC, puoi installare il sequel del gioco dal 30 settembre. Puoi solo giocare OW2 su PC tramite battle.net.

La dimensione del file per i computer è di 50 GB, mentre è di 30 GB per la console. Se prevedi di giocare su PC, di seguito sono riportati i requisiti di sistema minimi e consigliati per la beta PvP:

Minimo:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel Core i3 o AMD Phenom X3 8650

GPU: serie NVIDIA GeForce GTX 600, serie AMD Radeon HD 7000

RAM: 6 GB

Disco rigido: 50 GB

Consigliato:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel Core i7 o AMD Ryzen 5

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD R9 380

RAM: 8 GB

Disco rigido: 50 GB

Come pre-scaricare Overwatch 2

Puoi solo precaricare e precaricare Overwatch 2 su PS4, PS5 e Xbox se possiedi il primo gioco o hai acquistato il Watchpoint Pack.

Queste sono le stesse condizioni per PC. Se non lo possiedi OW1 o se non acquisti il ​​Watchpoint Pack, i nuovi utenti di PC e console dovranno attendere fino alle 12:00 PT, 15:00 ET e alle 20:00 BST del 4 ottobre per scaricare il gioco.

Per PC, il precaricamento avverrà automaticamente in background se hai gli aggiornamenti automatici abilitati su battle.net. Se non hai gli aggiornamenti automatici abilitati, dovrai seguire i passaggi seguenti:

Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio sul lato destro di “riproduci”

Seleziona “Verifica aggiornamenti”

Dai un’occhiata al post sul blog “Preparazione per il lancio” di Blizzard per trovare ulteriori informazioni.

Pacchetto Watchpoint OW2

Se non lo possiedi OW1hai bisogno del Watchpoint Pack per pre-scaricare il sequel di Blizzard.

Questo pacchetto costa £ 34,99 e include i seguenti bonus (tramite il negozio PSN):

Pass battaglia premium della prima stagione

7 skin leggendarie (incluse 2 nuovissime skin Space Raider)

5 skin epiche

2000 monete Overwatch

Icona giocatore di Overwatch 2

