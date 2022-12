Tekken 8 si prepara per la premiere dei The Game Awards con un teaser rompicapo

Bandai Namco ha condiviso un teaser ufficiale per Tekken 8, annunciando che il gioco verrà presentato ai The Game Awards la prossima settimana. La presa in giro mostra una catena in fiamme che si spezza, lasciando dietro di sé un pezzo che assomiglia convenientemente al numero 8. Il video presenta l’hashtag SAVETHED8, che si riferisce all’8 dicembre, il giorno in cui andranno in onda i The Game Awards. Non c’è molto altro da dedurre dal teaser, ma almeno i fan di Tekken hanno qualcosa da aspettarsi nella prossima cerimonia di premiazione.

Sapevamo già che Tekken 8 sarebbe apparso ai The Game Awards grazie a diversi influencer che hanno ricevuto le magliette dei Game Awards con il logo di Tekken 8. Il gioco potrebbe avere una presenza significativa alla presentazione di quest’anno, con una potenziale data di uscita rivelata durante la cerimonia. I Game Awards andranno in onda giovedì 8 dicembre alle 16:30 PT/19:30 ET.