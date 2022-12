Tekken 8 si dirige ai The Game Awards con… una maglietta rivelata?

Mentre i fan attendono con ansia i The Game Awards del 2022 l’8 dicembre e ipotizzano quali titoli possiamo aspettarci di essere mostrati, ora conosciamo almeno un gioco che farà la sua comparsa alla presentazione. Diversi influencer stanno ricevendo magliette che promuovono i The Game Awards di quest’anno, con il logo di Tekken 8 intonacato sulla confezione e sull’abbigliamento. Questo fa pensare che Tekken 8 avrà qualche breve presenza durante la presentazione di quest’anno, possibilmente un nuovo trailer o dettagli espliciti sul titolo.

Una data di uscita per Tekken deve ancora essere rivelata, quindi potrebbe essere uno dei nuovi dettagli annunciati durante i The Game Awards. Non è noto fino a che punto Tekken 8 sia in produzione, con l’unica parola ufficiale del gioco che afferma che è in fase di sviluppo attivo. Il titolo precedente della serie, Tekken 7, è stato rilasciato su Arcades nel 2015 prima di essere rilasciato su console e PC nel 2017.