Teburu potrebbe essere il sistema di gioco da tavolo digitale che finalmente prende piede

Dopo quasi due decenni di copertura della Gen Con, la più grande convention di giochi da tavolo del mondo, mi sono stufato e stanco di sentire parlare di tavoli e console per giochi da tavolo digitalizzati.

Schermi sensibili al tocco, telecamere di rilevamento del movimento, bit abilitati RFID, titoli con licenza AAA, soluzioni di realtà virtuale… Ho sentito letteralmente ogni passo che è stato fatto negli ultimi anni. Il problema è che quasi tutti coloro che si occupano di una console per giochi da tavolo digitale stanno vendendo una soluzione troppo costosa per un problema che non esiste. Ci sono molti fantastici giochi da tavolo disponibili in questo momento, grazie, la maggior parte dei quali posso essere mandata a casa mia durante la notte e nessuno dei quali richiede un aggiornamento del firmware per funzionare.

Ma cosa accadrebbe se ci fosse una soluzione digitale che in realtà aggiungesse qualcosa all’esperienza, una piattaforma digitale quasi trasparente che contribuisse all’immersione e alla velocità di gioco? All’inizio di questo mese mi è stato presentato Teburu, un progetto di avvio dagli esperti sviluppatori di giochi di Xplored. All’inizio ero scettico, ma se qualcosa riesce in questa piccola nicchia fantasiosa, penso che potrebbe assomigliare moltissimo a Teburu.

Al centro del sistema Teburu c’è un tabellone da gioco rettangolare, quasi delle stesse dimensioni della tua media Monopolio asse; è solo che questo è ricoperto da un lato da un sottile foglio adesivo prestampato pieno di sensori. Un gioco da tavolo compatibile va in cima. Sul fondo di ciascuno dei tuoi pezzi ci sono tag RFID, che il tabellone di gioco può rilevare mentre si muovono sulla sua superficie. Attaccato al tabellone di gioco c’è un dongle con due antenne: una che si collega ai chip RFID e un’altra per il Bluetooth. Questo è per i dadi, due semplici dadi a sei facce abbastanza intelligenti da sapere da che parte è in alto e per altri dispositivi compatibili con Bluetooth come altoparlanti, tablet e smartphone. L’oggetto più complicato è un plinto singolare e più elaborato per le miniature più grandi – chiamatele miniature dei boss – che si illumina con una luce LED multicolore in quattro punti lungo il bordo. Ecco fatto: quattro dispositivi periferici leggermente intelligenti, per gli standard odierni, tutti collegati agli smartphone che tutti tengono comunque in tasca tutto il giorno.

Quindi cosa ti permette di fare questo kit digitale? Bene, prima di tutto, permette al gioco di sapere sempre dove si trovano i giocatori sul tabellone. Ciò consente agli sviluppatori di programmare comportamenti nei nemici, o ambienti per quella materia, che iniziano in base a dove muovi la tua pedina. Nella mia demo di I cattivi karma e la maledizione dello zodiaco, ciò significava che ciascuno dei quattro personaggi giocanti aveva un suono unico per i propri passi. Quando il mio personaggio è uscito da una fossa di lava, ho potuto sentire gli scoppi e gli sfrigolio della roccia fusa sottostante. Usando il mio smartphone, sono stato in grado di selezionare un’abilità da utilizzare da una piccola mano di carte mostrata sul mio schermo. Raccogliendo e tirando i dadi, ho ottenuto un sei, e questo ha emesso un suono unico quando sono riuscito a colpire il boss. Il piedistallo di quel boss si è illuminato, indicando che avevo lasciato cadere i suoi scudi sul lato posteriore sinistro. Poi il gioco è passato al suonatore alla mia sinistra, il cui turno è iniziato con uno svolazzo musicale unico.

Foto: Charlie Hall/Poligono

Foto: Charlie Hall/Poligono

Foto: Charlie Hall/Poligono

Foto: Charlie Hall/Poligono

In ogni momento durante la demo, il sistema Teburu ha supportato i miei sforzi per giocare. Le parole chiave con collegamenti ipertestuali erano accessibili, facendo apparire istantaneamente piccoli menu per ricordarmi i loro effetti di gioco. Il focus dell’interfaccia viaggiava in modo intelligente per la stanza, attirando l’attenzione dell’intero gruppo sullo schermo principale – un tablet – dove venivano visualizzate le informazioni globali sull’incontro e, alternativamente, sul mio schermo individuale che fungeva da sideboard personale. È facile vedere come Teburu possa consentire il gioco da solista, un’opzione estremamente popolare nei giochi da tavolo dall’inizio della pandemia.

Piuttosto che essere una stranezza ingombrante, o il fulcro unico di ogni interazione nel gioco, Teburu mi stava solo aiutando, aggiungendo all’esperienza senza sminuire. È stato meraviglioso.

“[The hardest part was] l’esperienza dell’utente, o il flusso di gioco”, ha affermato Riccardo Landi, responsabile del design di Teburu. “Hai il tabellone di gioco, hai i dadi fisici, ne hai tre o quattro – cinque! — schermi da guardare. [It’s about] come il gioco ti dice cosa fare, quando il gioco ti dice cosa fare. Riguarda il tempismo e il ritmo del gioco, perché se le cose accadono troppo in fretta perdi il controllo. Se accadono troppo in fretta, non vorrai giocare”.

Per qualcuno che ha speso centinaia, forse migliaia di dollari in elaborati terreni di plastica, vassoi, torri di dadi, pittura e altre cianfrusaglie per supportare i miei giochi da tavolo preferiti, Teburu improvvisamente ha senso. Potrei sicuramente vedermi raccogliere i $ 100 circa richiesti per il sistema per aggiornare i miei giochi preferiti.

Tuttavia, il catalogo di un solo gioco, che non è stato ancora spedito ai sostenitori, è piuttosto limitato. Il team mi dice che la maggior parte del lavoro sull’hardware è fuori mano a questo punto. Lo sviluppo è iniziato cinque anni fa, afferma il fondatore e CEO Davide Garofalo, portando a nove brevetti. Per assicurarsi che l’azienda disponesse di hardware sufficiente per soddisfare la domanda potenziale, Garofalo afferma di aver accumulato i componenti necessari per produrre di più, principalmente i chip speciali e le antenne difficili da trovare necessari per la connettività. Stanno solo aspettando, pronti per la prossima ondata.

L’unica cosa che manca sono altri fantastici giochi e almeno altri due sono stati annunciati finora. Il fiore all’occhiello è una nuova partnership con Paradox Interactive. Presto Teburu inizierà a creare giochi originali basati sulle proprietà di World of Darkness dell’editore europeo. Iniziare con Vampiro: La Masqueradela loro speranza è che la linea si allarghi a entrambi Lupo Mannaro: L’Apocalisse e Hunter: La resa dei conti. Il team di Teburu vuole che la trilogia di giochi sia collegata in qualche modo, con gli eventi di un gioco che fluiscono naturalmente nel successivo.

Piuttosto che avventure tattiche a turni, come in I cattivi karmaquesti giochi di World of Darkness saranno incentrati sulla narrativa

“Sarà un gioco di gestione della città”, ha detto il fondatore e amministratore delegato Garofalo, “in cui siete anarchici disposti a governare Milano sulla Camarilla. Quindi facciamo un titolo Werewolf e un titolo Hunter, ma saranno in qualche modo intrecciati tra loro in una cronaca incrociata [way].”

Piuttosto che avventure tattiche a turni, come in I cattivi karma, questi giochi di World of Darkness saranno incentrati sulla narrativa. Pensa a una campagna di gioco di ruolo cooperativa in una scatola, tipo Gloomhavenma con un computer che interpreta il ruolo del Dungeon Master.

“Immagina qualcosa del genere Arkham Horror Seconda Edizione, dove vai in un posto e prendi una carta”, ha detto Garofalo, nominando uno dei principali giochi da tavolo assistiti da app sul mercato in questo momento. “Invece di prendere una carta, abbiamo un intero design narrativo, come in un videogioco, che si basa su chi sei, qual è il momento, cosa sta succedendo in quel momento nella timeline e così via. Il sistema ti propone l’evento narrativo giusto, e ti fa scegliere tra diverse scelte possibili. Possono essere narrativi, investigativi o legati agli altri personaggi [in the game with you at that point in time]. Quindi non è un gioco di ruolo; è un’esperienza di gioco da tavolo, ma molto narrativa”.

Ma con i discorsi sul metaverso e sulla realtà virtuale che assorbono così tanto lo sviluppo all’avanguardia e l’energia del marketing in questi giorni, perché non andare a ruba con una realtà aumentata o un sistema di realtà virtuale? Garofalo crede che sia l’ennesima soluzione alla ricerca di un problema. Gli umani sono ancora creature fisiche, dopotutto, a cui piace riunirsi socialmente attorno al tavolo.

“Credo che siamo ancora scimmie attorno al monolito”, ha detto Garofalo con un sorriso speranzoso, “o una tribù attorno al fuoco”.

Cerca altre campagne di crowdfunding da Teburu nei mesi e negli anni a venire. I cattivi karma e la maledizione dello zodiaco viene fornito in bundle con il sistema Teburu di base ed è disponibile come ricompensa di impegno in ritardo tramite Gamefound per l’equivalente di $ 178.