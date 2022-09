Sviluppatore Splitgate che realizza un nuovo gioco nello stesso universo, il supporto per Splitgate continuerà

Splitgate è in circolazione in una forma o nell’altra dal 2019, offrendo modalità di gioco come Juggernaut e Hotzone in uno stile “Halo meets Portal” che si è rivelato un grande successo. Quel successo non andrà via, ma non sarà più l’obiettivo dello sviluppatore 1047 Games. Lo studio sta iniziando a lavorare su un nuovo titolo ambientato nello stesso universo.

L’annuncio è stato fatto in un post sul blog sul sito Web dello studio e si è riflesso sui social media. “Dopo un’attenta considerazione e molte deliberazioni, il team di 1047 Games ha stabilito che per costruire il gioco che i fan meritano – e per costruirlo in un modo che non cerchi di adattare e far funzionare dal vivo un prodotto esistente – stiamo terminando la funzionalità sviluppo di Splitgate”, si legge nella nota. “Sviluppo delle funzionalità” è una frase importante lì. Splitgate riceverà comunque supporto come playlist settimanali, lanci di oggetti e altri aggiornamenti critici: semplicemente non riceverà nessuna nuova modalità di gioco importante o cose di quella natura. Detto questo, il 15 settembre il gioco uscirà ufficialmente dalla beta con l’arrivo della seconda stagione.