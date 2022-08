Sviluppatore PUBG che realizza un gioco basato sul romanzo fantasy The Bird That Drinks Tears

Quando senti il ​​nome Krafton, probabilmente pensi prima al blockbuster di Battle Royale PUBG Battlegrounds. L’imminente crossover di Assassin’s Creed di quel gioco non è l’unica idea fantasy in lavorazione presso lo studio. Krafton ha rivelato il suo prossimo progetto, basato su una serie di romanzi fantasy classici.

Il nuovo gioco di Krafton non ha ancora un nome, ma sappiamo che è basato sulla serie di romanzi fantasy coreani più venduti L’uccello che beve le lacrime, scritto da Lee Yeongdo. Anche se il genere del gioco non è stato annunciato, presumibilmente sarà un gioco di ruolo, poiché questo è l’approccio abituale per questo genere di narrativa.

Che cosa ha stato rivelato è un sacco di concept art. Il sito ufficiale del progetto senza nome mostra quella che sembra essere la festa completa per il gioco futuro. Vediamo un umano, un Tokebi, un Rekkon e un Nhaga: quattro razze che dovrebbero essere familiari ai lettori dei romanzi. Anche i loro nomi dovrebbero essere familiari: Kagan Draca è un ranger umano, Henby il goblinoide Tokebi è il comico, Tynahan il pollo simile a Rekkon è un battitore pesante e Ryn Paye il pallido Nhaga è un mago.

Immagine tramite Krafton

Ulteriori concept art mostrano la sorella maggiore di Ryn, Amo, molti splendidi ambienti e persino una mappa del mondo. Tutta questa opera d’arte è stata creata sotto la supervisione del direttore del design Iain McCaig, noto per aver lavorato al Guerre stellari, Harry Pottere Vendicatori film. “L’uccello che beve le lacrime è diverso da qualsiasi altra storia fantasy che ho letto”, dice McCaig. “È un’epopea alla pari Il Signore degli Anelli o Duna. Il mondo fantastico è fresco e viscerale, mescolando archetipi tradizionali con immagini oniriche e da incubo del tutto originali”. Questo è un grande elogio, a dire il vero.

Anche se finora abbiamo visto solo concept art, c’è entusiasmo per questo progetto futuro. Quel poco che sappiamo sembra essere iniziato bene. Cosa noi non conoscere il gioco potrebbe riempire un libro a questo punto. Genere, data di rilascio, piattaforme e persino il nome del gioco sono tutti in sospeso in questo momento.