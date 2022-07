Sviluppatore Kentucky Route Zero al lavoro su un nuovo gioco con Annapurna

Dopo la pubblicazione Kentucky Route Zero con Annapurna Interactive, Cardboard Computer ha confermato giovedì che lavorerà di nuovo con l’editore per il suo prossimo gioco. Il trio di sviluppatori – Jake Elliott, Tamas Kemenczy e Ben Babbitt – ha confermato che stanno lavorando a un nuovo gioco con l’editore durante l’evento vetrina dell’Annapurna giovedì.

Cardboard Computer non ha condiviso molto del nuovo progetto, nemmeno un nome. Ma gli sviluppatori hanno parlato un po’ di come il gioco sarà diverso dal suo predecessore. Kentucky Route Zero è un gioco punta e clicca senza molta animazione e utilizza queste restrizioni con un grande impatto. Il prossimo gioco, tuttavia, sarà animato, “completamente animato” come può gestire un team di tre persone, hanno affermato gli sviluppatori.

Si muoverà a un ritmo diverso, più veloce e divertente. Attualmente, ha affermato il team, le prestazioni sono un obiettivo centrale in questo momento. Nelle clip mostrate durante la presentazione, il team ha lavorato su un modello 3D di un cane, ma è tutto ciò che hanno mostrato.

Annapurna ha messo in luce alcuni altri team di sviluppo durante la presentazione, tra cui Yarn Owl, guidato da Fabian Willis e Chris Hofmann, e Third Shift, un team che sta realizzando un gioco su strada con protagonista un uomo anziano. Infine, Annapurna Interactive ha messo in evidenza lo sviluppatore If Found… Dreamfeel, che sta lavorando a un nuovo gioco in cui tutti sono gatti.