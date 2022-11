Svelato il nuovo Gimmighoul di tipo fantasma di Pokémon Scarlet e Violet

Dopo un Pokémon Vai data miner ha fatto trapelare una nuova moneta Pokémon venerdì e il misterioso Pokémon ha debuttato nel gioco mobile sabato, The Pokémon Company ha condiviso i dettagli effettivi sulla creatura prima di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violettail rilascio. Il nuovo Pokémon, chiamato Gimmighoul, è più complesso del previsto: non è solo la forma, come si vede in Pokémon Vai. Invece, Gimmighoul è anche parte dello scrigno del tesoro, dove si nasconde in un grande mucchio d’oro.

La forma del torace di Gimmighoul è ciò che i giocatori possono aspettarsi di cogliere Pokémon Scarlatto e Viola; secondo la sua tradizione, la forma vagante, senza scrigno del tesoro, è stata vista nella regione di Paldea dei giochi, ma non è mai stata catturata. Quella forma, tuttavia, si comporta in modo diverso Pokémon Vai, ha spiegato The Pokémon Company in un nuovo video pubblicato domenica su YouTube. The Pokémon Company ha fornito maggiori informazioni su come catturare Gimmighoul Pokémon Vai (e forse altrove?) arriverà in “annunci futuri”.

Gimmighoul, come molti Pokémon fantasma (incluso il Greavard recentemente rivelato), sembra avere problemi con gli umani: “Quando Gimmighoul sente avvicinarsi una persona o un Pokémon, tende loro un’imboscata. Quindi usa l’energia fantasma per controllare il suo bersaglio, costringendolo a raccogliere monete.

Ecco la descrizione ufficiale di The Pokémon Company di Gimmighoul, noto anche come Pokémon Coin Chest:

Si nasconde all’interno di uno scrigno del tesoro e si muove lentamente Questi Gimmighoul si nascondono all’interno di robusti forzieri del tesoro. Anche se questo fornisce loro una solida difesa, il peso del forziere fa sì che Gimmighoul si muova lentamente, rendendo difficile il viaggio. Non è raro che Chest Form Gimmighoul venga scambiato per un oggetto d’antiquariato e portato a casa o venduto a un negozio di antiquariato.​ Gimmighoul controlla persone e Pokémon, facendo loro raccogliere monete Quando Gimmighoul sente avvicinarsi una persona o un Pokémon, tende loro un’imboscata. Quindi usa l’energia fantasma per controllare il suo bersaglio, costringendolo a raccogliere monete. Poiché spesso si nasconde nei magazzini, negli angoli dei negozi e in altri luoghi in cui le persone e i Pokémon non frequentano, tende a mantenere il controllo costante di coloro che riesce a incontrare.

Immagine: Game Freak/The Pokémon Company, Nintendo

Il modulo di roaming di Gimmighoul Sembra che Gimmighoul abbia una seconda forma chiamata Roaming Form Gimmighoul. Questo tipo di Gimmighoul non si nasconde in uno scrigno del tesoro. È piccolo, porta una sola moneta sul dorso e può essere trovato nascosto in tutta Paldea. Tuttavia, dato che scappano non appena una persona si avvicina, sembra che nessun Allenatore a Paldea sia mai riuscito a catturarne uno.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetta arriveranno su Nintendo Switch il 18 novembre. Un collegamento tra quei giochi e Pokémon Vai dovrebbe arrivare nel 2023 e ciò consentirà la cattura di Gimmighoul. La connettività potrebbe essere simile a come Pokémon Vai i giocatori potevano catturare il Pokémon Meltan, che faceva affidamento sulla connettività con Pokémon: Andiamo, Pikachu! e Pokémon: Andiamo, Eevee su Switch, anche se né Niantic né The Pokémon Company hanno condiviso dettagli sul lancio del modulo di roaming di Gimmighoul.