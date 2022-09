Super Mario 64 0xA ritorna la sfida stampa, tortura il nemico Bully per 21 ore

Ci sono un sacco di stelle difficili da collezionare in Super Mario 64, da titoli come Shoot into the Wild Blue in Whomp’s Fortress a Plunder in the Sunken Ship in Jolly Roger Bay. Elevator Tour in the Volcano, una missione Star in Lethal Lava Land, richiede a Mario di entrare nel vulcano titolare e farsi strada attraverso un percorso ad ostacoli, e ora alcuni giocatori intelligenti hanno trovato un modo per farlo senza mai premere il pulsante A.

Alcune informazioni di base sono richieste qui. La “sfida 0xA” in Super Mario 64 è considerata una delle più difficili dalla community del gioco. Come suggerisce il nome, richiede di completare parti del gioco senza mai premere il pulsante A, il che fa saltare Mario. Solo alcune Stelle possono essere raccolte senza saltare e trovarne di nuove è una scoperta di tutto rispetto. Nella maggior parte dei casi, i giocatori cercano semplicemente di stabilire un nuovo record per il minor numero possibile di pressioni del pulsante A.

UncommentatedPannen, il canale secondario di YouTuber pannenkeok2012, ha dimostrato che una corsa 0xA di Elevator Tour nel vulcano è possibile. Usando uno speedrun assistito da uno strumento, si tuffano nel vulcano, dove toccando di proposito la lava e venendo lanciati in aria li fa aggrovigliare con un Bully, il nemico con le corna di Super Mario 64 che deve essere spinto nella lava per essere sconfitto. A causa del loro comportamento dell’IA in questa particolare versione del gioco, possono anche essere spinti nella lava. Questo porta alla parte più selvaggia della corsa: a circa un minuto dall’inizio del video, Pannen inizia un processo di 21 ore (ovviamente accelerato) per sbattere contro il Bullo, portandolo infine sullo stesso ascensore che deve essere portato verso la Stella.

Chiaramente, il processo per una stella 0xA di qualsiasi tipo è piuttosto elaborato. Non puoi fare qualcosa del genere nella versione Nintendo Switch del gioco tramite Super Mario 3D All-Stars, ma puoi almeno giocarci con un controller Nintendo 64 compatibile con Switch. Super Mario 64 è disponibile anche tramite il Nintendo Switch Online Expansion Pack, che include anche giochi correlati come Mario Golf e Paper Mario.