Suggerimenti di Gotham Knights: 13 cose da sapere prima di iniziare

Gotham Cavalieri ti consente di prendere il controllo di quattro membri della famiglia Bat – Batgirl, Cappuccio Rosso, Robin e Nightwing – per combattere il crimine e risolvere l’ultimo caso di Batman. Ma pattugliare le strade sporche di Gotham City non è facile. Abbiamo messo insieme questi suggerimenti iniziali per rendere un po’ più facile la tua transizione verso lo stile di vita da lotta alla criminalità.

Interpreta qualsiasi personaggio tu voglia

Sì, ogni membro della Bat-famiglia ha i propri punti di forza individuali. Ma il gioco è progettato in modo che ogni missione, anche gli obiettivi opzionali, possa essere completata indipendentemente dal personaggio con cui scegli di giocare. Certo, è divertente scambiare di tanto in tanto e sperimentare ritmi della storia specifici del personaggio, ma dal punto di vista del gameplay, puoi scegliere l’eroe più adatto a te.

Immagine: WB Games Montreal/Warner Bros. Games

Gioca su facile per ridurre la noia

Gotham Cavalieri parla del ruolo di un supereroe DC e della lotta al crimine mentre si vive una storia unica a Gotham. Non c’è niente di sbagliato nel ridurre la difficoltà facile. In effetti, può effettivamente rendere questo gioco molto più divertente, a meno che dover prendere a pugni gli stessi cattivi spugnosi 50 o 60 volte non faccia parte della tua fantasia di potere.

Personalizza il tuo outfit

Anche prima di iniziare a creare nuovi equipaggiamenti e aggiornare il tuo equipaggiamento, puoi personalizzare seriamente l’armatura di ogni eroe. Dal banco di lavoro nel Campanile, la tua base operativa principale, puoi “trasformare” l’armatura che indossi. In questo modo, mantiene le sue statistiche ma assomiglia a qualsiasi altro set, anche a quelli che non hai ancora sbloccato. Puoi anche cambiare il colore dell’armatura che hai effettivamente equipaggiato, anche se le tavolozze devono essere sbloccate individualmente.

Fai l’allenamento

Gotham Cavalieri fa un lavoro decente insegnandoti a giocare, quindi potresti sentirti incline a saltare gli esercizi di allenamento disponibili vicino al manichino nel campanile. Ma completando di base, abilitàe Avanzate l’allenamento ti darà alcuni XP (e, cosa più importante per i completisti, li rimuoverà dal tuo tracker delle attività). Ancora più importante, allenarsi con personaggi diversi può aiutare a far luce su alcune delle differenze nei loro stili di combattimento.

I personaggi livellano insieme

Ogni volta che sali di livello come un personaggio, anche gli altri tre salgono di livello, mantenendo i progressi sincronizzati. Nota, tuttavia, che ogni personaggio ha il proprio albero delle abilità con un pool separato di punti abilità. Quindi è una buona idea controllare l’albero delle abilità ogni volta che si scambiano personaggi per sbloccare nuovi poteri.

Crea nuovi equipaggiamenti dopo ogni pattuglia

Anche se non sali di livello durante una notte di pattuglia, quasi sicuramente ne troverai di nuovi progetti di ingranaggi mentre sei fuori a picchiare i criminali. Quando torni al campanile, usa il banco di lavoro per vedere se riesci a creare qualcosa di meglio del tuo equipaggiamento esistente.

Smontare l’attrezzatura obsoleta

Il gioco non fa un ottimo lavoro comunicandoti questo, ma non c’è alcun motivo per tenere armature o armi nel tuo inventario dopo aver creato qualcosa di meglio, dal momento che puoi trasmog qualsiasi abito per assomigliare a un altro. Evidenzia un elemento nel tuo carico menu, quindi fai clic con la levetta sinistra e puoi smontarlo materiali di lavorazione.

Usa le mod di equipaggiamento

Gotham CavalieriLe opzioni di personalizzazione dell’equipaggiamento non si limitano a armature e armi. C’è un intero sistema di mod per ingranaggi sepolto nel attrezzatura menù. Puoi equipaggiare “chip mod” per oggetti con slot aperti e persino fondere le mod insieme per crearne di nuove. Ne ottieni un sacco nel corso del normale gameplay, quindi non aver paura di applicarli volenti o nolenti.

Fai attenzione ai forzieri

Dovresti prendere l’abitudine di cercare forzieri mentre sei di pattuglia. Che tu sia nel bel mezzo di una missione della storia o semplicemente perlustrando le strade alla ricerca di crimini casuali da contrastare, di solito c’è una cassa piena di materiali nelle vicinanze. Possono essere facili da perdere, ma puoi individuarli toccando o tenendo premuto il pulsante della modalità AR (d-pad giù su un controller).

Immagine: WB Games Montreal/Warner Bros. Interactive Entertainment tramite Polygon

Incontra Lucius Fox ogni volta che puoi

Dopo un certo punto della storia, riceverai un messaggio da Lucio Volpe, il mago della tecnologia che tradizionalmente fornisce a Batman fantastici gadget. Incontralo e completa i suoi compiti ogni volta che puoi. Ti aiuterà a sbloccare il viaggio veloce, e questo è solo l’inizio.

Fai le sfide del Cavalierato per sbloccare più abilità

Dall’inizio del gioco, avrai un oggetto nel tuo tracker di attività che si riferisce a “Knighthood”. È un insieme piuttosto semplice di compiti, ma il proseguimento sblocca un insieme unico di abilità, inclusi nuovi poteri di attraversamento, per ogni eroe.

Non preoccuparti degli obiettivi opzionali

Le missioni e i crimini premeditati di solito includono obiettivi di combattimento opzionali come sconfiggere i nemici usando determinate mosse o eseguire evasioni perfette. Questi tendono a farti guadagnare XP extra e altre ricompense, ma questo di solito significa solo più materiali di fabbricazione. Completare obiettivi opzionali può essere divertente e aggiungere una sfida in più, ma a volte sono solo un dolore al collo e le ricompense non valgono la pena di stressarle troppo.

Leggi le tue email

Ogni personaggio ha la propria casella di posta che puoi controllare tra una pattuglia e l’altra. Puoi accedervi dalla scheda più a destra del file Batcomputer. Contengono molte fantastiche uova di Pasqua dell’universo DC e pepite di storie.

Inoltre, il database del Batcomputer è un enorme archivio di informazioni sul gioco, così come Gotham City e il più ampio universo di Batman in generale. Se vuoi saperne di più su qualsiasi elemento di Gotham Cavalieri, è probabile che ci sia una voce di database per questo. Sfoglia di tanto in tanto e, ehi, potresti imparare qualcosa di nuovo.