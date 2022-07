Sucker Punch chiude le voci sui riavvii di Infamous e Sly Cooper

Sucker Punch ha annullato le voci secondo cui lo studio avrebbe lavorato al riavvio per i franchise di Infamous e Sly Cooper venerdì. Lo studio, noto anche per la creazione Fantasma di Tsushimaha affermato in un post sul blog che attualmente “non ha in programma” di rivisitare nessuno dei due franchise.

L’azienda ha citato la necessità di dedicare i suoi team a progetti più grandi e complessi che richiedono la “piena attenzione” dello studio. “Con la nostra attenzione sul nostro progetto attuale, non abbiamo in programma di rivisitare inFAMOUS o Sly Cooper in questo momento, e nessun altro studio sta attualmente lavorando a progetti relativi a quei franchise”, si legge nel post.

Il chiarimento arriva dopo una spolverata di voci secondo cui entrambi i franchise potrebbero tornare in auge. A maggio e marzo, un outlet ha riportato voci su un nuovo gioco Infamous a seguito dei tweet di un “insider del settore” AccountNGT che affermava che l’annuncio di un nuovo titolo sarebbe arrivato quest’anno. Andrew Goldfarb, un responsabile delle comunicazioni di Sucker Punch, ha twittato che sperava che il chiarimento avrebbe messo a tacere “alcune voci fuorvianti”.

Sebbene lo studio non abbia annunciato nulla di nuovo, il post ha notato che Sucker Punch farà del lavoro aggiuntivo per mantenere in vita alcuni dei suoi vecchi giochi: