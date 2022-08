Street Fighter 6 sta ricevendo il suo live streaming “programma speciale” al Tokyo Game Show

Manca circa un mese al Tokyo Game Show e Capcom sarà presente alla convention, proprio come lo è da molti anni. Questa volta, tuttavia, trasmetterà un live streaming specifico di Street Fighter 6 e siamo praticamente garantiti per ottenere alcune nuove informazioni.

Come dettagliato nella pagina del programma del Tokyo Game Show di Capcom, il programma speciale di Street Fighter 6 andrà in onda venerdì 16 settembre alle 11:00 ET / 8:00 PT. I contenuti dello stream sono sconosciuti, ma è facile fare un’ipotesi plausibile su ciò che potremmo vedere. Il Tokyo Game Show è il luogo ideale per rivelare nuovi personaggi: la nuova arrivata Kimberly e il veterano Juri sono stati appena mostrati all’EVO 2022. Anche la domanda se Fei Long sarà o meno in Street Fighter 6 ha bisogno di una risposta definitiva.

Street Fighter 6 sarà il primo gioco della serie a includere commenti integrati durante le partite. All’EVO sono stati annunciati anche altri commentatori di lingua inglese e avrebbe senso introdurre ulteriori oratori giapponesi al Tokyo Game Show. Al momento ce n’è solo uno nel roster.

Una data di rilascio potrebbe anche potenzialmente far parte della presentazione del TGS. Al momento, sappiamo solo che arriverà nel 2023 e che sarà diretto su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. La versione Xbox è degna di nota, poiché un nuovo gioco di Street Fighter non ha debuttato su quella piattaforma da oltre un decennio. Street Fighter 6 presenterà anche il crossplay tra queste tre piattaforme.

Prima dello streaming incentrato su Street Fighter, Capcom trasmetterà una presentazione generale. È fissato per giovedì 15 settembre alle 10:00 ET / 7:00 PT. Allo stesso modo, non sappiamo esattamente cosa includerà lo stream, ma il sito Web contiene immagini di Monster Hunter Rise: Sunbreak, recentemente rilasciato, oltre a titoli futuri Mega Man Battle Network Legacy Collection ed Exoprimal. Quelli saranno giocabili anche nello show floor del TGS.