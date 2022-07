Street Fighter 6 sarà giocabile a EVO quest’anno

Street Fighter 6 sarà il primo gioco della serie ad avere il commento delle partite integrato e il nuovo gioco di combattimento sarà in presenza di commentatori nella vita reale nelle prossime settimane. Street Fighter 6 potrebbe non essere rilasciato fino al 2023, ma sarà giocabile a EVO 2022.

È un posto adatto per permettere ai fan di mettere le mani sul gioco poiché condividono una storia. “La serie Street Fighter è responsabile dell’origine di EVO”, ha affermato Rick Thiher, direttore generale dell’evento. “Siamo più che entusiasti di dare il benvenuto a Capcom all’evento di quest’anno e di dare ai nostri fan l’opportunità di dare un’occhiata a Street Fighter 6.” Avere una parte giocabile del gioco sembrerà un ritorno a casa, in questo senso.

Lo stesso EVO si terrà da venerdì 5 agosto a domenica 7 agosto a Las Vegas. Questa è la prima volta che l’evento torna di persona dalla pandemia di covid-19, poiché entrambi i tornei del 2020 e del 2021 sono stati cancellati. Puoi ancora registrarti all’evento in questo momento, ma tieni presente che i prezzi dei biglietti aumentano man mano che le date del torneo si avvicinano.

In termini di ciò che Street Fighter 6 offrirà a EVO, la parte giocabile molto probabilmente corrisponderà alle anteprime del Summer Game Fest. L’elenco dei personaggi giocabili include i veterani Ryu e Chun-Li, oltre a volti più giovani come Luke e Jamie. Dovrebbe anche essere una buona opportunità per i fan di provare il sistema Drive del gioco e le moderne opzioni di controllo.

Probabilmente aspetteremo un po’ di risposte alle nostre altre domande su Street Fighter 6. Le immagini trapelate hanno potenzialmente rivelato l’elenco completo del gioco, che ha mostrato una buona divisione tra personaggi classici e nuovi arrivati. Mike Haggar non è stato elencato tra loro, il che significa che coloro che aspettano che sia finalmente giocabile in Street Fighter sono potenzialmente sfortunati, specialmente se è morto a questo punto della sequenza temporale.