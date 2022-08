Street Fighter 6 potrebbe essere seguito da un nuovo SNK vs Capcom

EVO 2022 è stato un ritorno in forma per il torneo di picchiaduro. È stata la prima competizione di persona dalla pandemia covid, è stato il luogo in cui Kimberly e Juri sono stati rivelati in Street Fighter 6, ed è stata la prima volta in 16 anni che SNK vs. Capcom è stato menzionato in veste ufficiale. Questo ha fatto parlare i fan dei giochi di combattimento.

I poster collaborativi di SNK vs. Capcom sono stati presentati a EVO, ma non era l’annuncio di un nuovo gioco nella serie. In effetti, non ce n’è stato uno da SNK vs. Capcom: Card Fighters DS nel 2006. L’ultimo gioco di combattimento puro nella serie crossover risale a tre anni prima: SVC Chaos è stato rilasciato nel 2003.