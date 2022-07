Stray: Il gatto muore?

Randagio è un gioco su un adorabile gatto arancione che cerca di farsi strada in un mondo pieno di robot. È un concetto perfetto che BlueTwelve Studio esegue bene. Ma naturalmente ti starai chiedendo fino a che punto Randagio va a mostrare il suo protagonista sofferente, o se raffigura la morte del gatto. Per alleviare le tue ansie, risponderemo a due diverse domande: può entrare il gatto Randagio muori se fallisci? E il gatto sopravvive Randagiola storia?

Il gatto muore o si ferisce? Randagio?



Sì, il gatto può morire nello stesso modo in cui può morire Mario, temporaneamente, ma non canonicamente.

Durante il gioco, dovrai eludere le minuscole creature affamate che si attaccano al gatto. Se non riesci a scuotere i nemici e scappare, il gatto verrà sopraffatto dalle bestie e crollerà a terra. Lo schermo diventerà rosso, ma poi tornerai a un checkpoint con il gatto in salute e tornerai alla normalità.

Inoltre, il gatto si ferisce in alcuni momenti della storia, il che può essere difficile da guardare. Sappi che mentre potresti dover affrontare una zoppia per un breve periodo di tempo, il gatto alla fine tornerà in uno stato di salute.

Il gatto sopravvive alla fine della storia di Stray?

Il gatto non muore alla fine Randagio. Non specificheremo cosa succede alla fine, ma il gatto sopravvive per miagolare, graffiare e causare danni un altro giorno.

Con le risposte a queste domande, si spera che tu possa continuare a divertirti Randagio con meno paura per il destino del tuo amico felino. Il modo in cui i tuoi animali domestici rispondono al contenuto è un’altra questione, quindi potresti avere un paio di cuffie disponibili come opzione.