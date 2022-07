Stranger Things tornerà su DBD? La perdita dell’assassino di Vecna ​​è stata smentita

La nuova stagione di Cose più strane continua a stupire il pubblico e Morto alla luce del giorno i fan sperano che il DLC Netflix stia tornando DBD.

C’è molto per Morto alla luce del giorno fan che aspettano con impazienza quest’anno. Il DBD Incontri Sim, Agganciato a teè ancora in programma per quest’estate, e il prossimo capitolo è un altro Cattivo ospite il crossover è trapelato per essere interpretato da Albert Wesker e Ada Wong.

Non vediamo l’ora che arrivi il presunto Project W Chapter 25, ma i fan sperano che quest’anno torni un altro crossover horror.

Stranger Things tornerà su DBD?

Né Netflix né behavior Interactive lo hanno annunciato Cose più strane sta tornando a Morto alla luce del giorno.

Il DLC è uscito nel 2021 con il DBD il direttore del gioco, Mathieu Côté, dicendo a Shacknews che il problema era la licenza:

“È quasi impossibile che questo tipo di accordi abbia una durata infinita”, ha affermato Côté. “Il mio lavoro come capo delle partnership è assicurarmi che la partnership prosperi e che tutti ne traggano molto vantaggio. Sfortunatamente, in alcuni casi, qualcuno non ottiene ciò di cui ha bisogno o le situazioni cambiano e le cose devono finire”.

Le FAQ ufficiali del gioco fanno eco alle parole di Côté con le seguenti parole: “Come per tutti i giochi con servizio live, ci si possono aspettare aggiornamenti frequenti, aggiunte e cambiamenti occasionali”.

Il DLC è rimasto per tutti coloro che hanno acquistato Le cose più strane bundle mentre era disponibile, ma Morto alla luce del giorno i fan non sono stati in grado di esplorare la mappa degli Hawkins National Laboratory. DBD YouTuber Schmuckles ha creato una petizione chiedendo il ritorno della serie Netflix e ha 38.665 firme al momento della scrittura.

Perdita del killer di Dead By Daylight Vecna

Lo suggeriva una fuga di notizie Cose più strane sta tornando a Morto alla luce del giorno entro dicembre 2022, ma il modello condiviso di Vecna ​​killer si è rivelato falso e fanmade.

Questo aggiornamento è stato fornito da DBD Leaks su Twitter. Stanno indagando se la serie Netflix tornerà ancora quest’anno, ma la fuga di notizie killer non era vera.

È deludente, ma aggiorneremo questo articolo se qualcosa cambia.

