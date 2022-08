Steam Survival Fest: 20 fantastici giochi da raccogliere

Lo Steam Survival Fest è qui e ha portato con sé una serie di sconti per tutti i tipi di giochi di sopravvivenza. Ma proprio come l’evento Going Rogue di Steam a maggio, Survival Fest non riguarda solo le vendite: è un progetto di cura progettato per farti conoscere tutti i tipi di giochi di sopravvivenza.

Lo Steam Survival Fest va dal 1 agosto all’8 agosto e include giochi di azione, horror, avventura, giochi di ruolo, strategia, free-to-play e persino VR. La definizione di Steam di un gioco di “sopravvivenza” è piuttosto ampia qui – l’evento include Leggende dell’apice nel suo popolare elenco di titoli, ad esempio, ma sembra principalmente incentrato sulla creazione di giochi con misuratori di fame e sete. Alcuni di questi giochi riguardano la sopravvivenza individuale, tipo Rugginema ci sono anche giochi come Ossigeno non inclusoche ti incarica di controllare un’intera colonia di persone.

Con Steam che ha messo in evidenza così tanti giochi di sopravvivenza qui, abbiamo esaminato e selezionato alcuni dei nostri preferiti. Da Subnautica, a Timberborn, a Sopravvissuto a Marteecco 20 giochi Steam Survival Fest che vale la pena raccogliere:

Se vai alla pagina di Steam per l’evento, sarai in grado di vedere molti fantastici giochi di sopravvivenza come Valheim che non sono in vendita. Ci sono anche giochi che offrono demo o prove, come La cava — durante questo evento. Se ami il genere, prova a sfogliare tutti i titoli ben recensiti, piuttosto che solo quelli a un prezzo inferiore al normale.